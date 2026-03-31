Шпионы, провалы и конец истории: ролевая игра ZERO PARADES получила дату выхода

Студия ZA/UM объявила, что разведывательная RPG ZERO PARADES: For Dead Spies выйдет на ПК уже 21 мая — релиз состоится в Steam, Epic Games Store и GOG. Версия для PlayStation 5 запланирована на более поздний срок в 2026 году.

Игрокам предстоит взять на себя роль агента Хершела Уилка, известного как CASCADE — гениального, но сломленного оперативника с тяжелым прошлым. После провальной миссии, разрушившей его команду, герой получает шанс искупить вину, погрузившись в опасный мир интриг и заговоров.

События разворачиваются в необычном городе, где сталкиваются разные силы, борющиеся за идеологическое и культурное влияние. Здесь каждый персонаж скрывает свои мотивы, а доверие становится редкой и хрупкой валютой. Игрокам предстоит лавировать между врагами, союзниками и собственными демонами.

Разработчики делают ставку на глубокую ролевую систему, где даже провалы становятся частью прогресса. Решения, ошибки и импровизация формируют уникальную историю, превращая каждое прохождение в непредсказуемое шпионское приключение с мрачной атмосферой и философским подтекстом.