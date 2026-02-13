Сценарист Zero Parades надеется, что ZA/UM "никогда не станет AAA-студией"

Студия ZA/UM, прославившаяся благодаря ролевой игре Disco Elysium, не стремится превращаться в крупного AAA-разработчика. По крайней мере, такого мнения придерживается сценарист и режиссёр озвучки Джим Ашилеви.

В интервью он признался, что хотел бы сохранить независимый дух команды даже в случае оглушительного коммерческого успеха нового проекта Zero Parades. По его словам, даже если игра «продастся тиражом в миллиарды копий», студии важно остаться верной своим художественным принципам и авторскому голосу.

На данный момент в ZA/UM работает чуть менее ста сотрудников, многие из которых трудятся удалённо. У студии есть офисы в Таллине, Лондоне и Порту, при этом компания остаётся независимой. Ашилеви подчеркнул, что именно на «периферии» индустрии рождаются самые смелые идеи, и вдохновение команда черпает прежде всего в инди-сцене.

Говоря о состоянии игровой индустрии, разработчик отметил, что ситуация с точки зрения бизнеса и рынка непростая, однако в креативном плане отрасль, по его мнению, переживает один из лучших периодов. В качестве примера он упомянул успех Clair Obscur: Expedition 33, показавший, что аудитория по-прежнему заинтересована в одиночных сюжетных играх вне рамок крупнейших издателей.

Ашилеви считает, что сегодня барьеров для входа стало меньше, но перед разработчиками встаёт новая проблема — как донести игру до своей аудитории. По его мнению, единственное, что можно полностью контролировать, — это честность перед собственным замыслом.

Zero Parades создаётся именно с таким подходом: как проект, в котором для команды важнее художественное высказывание и внутренняя цельность, чем масштаб и статус AAA.