ZA/UM выпустила бесплатный приквел Zero Parades в формате настольной RPG

Студия ZA/UM выпустила бесплатный приквел к Zero Parades: For Dead Spies, но вместо видеоигры представила его в формате настольной ролевой игры.

Односессионное приключение под названием An Evening at the Palace of Culture переносит игроков на 30 лет до событий Zero Parades. Игрокам предстоит взять на себя роль охраны диктатора Портофиро по прозвищу Сладкий Нестор во время важной встречи с представителями Суперблока и предотвратить покушение, организованное легендарным шпионом по имени Вероятный.

В комплект входят правила, готовые персонажи, описания мира, предметы и все необходимое для прохождения приключения. События модуля расширяют историю мира Zero Parades и раскрывают детали, о которых в самой игре рассказывали лишь во флешбеках.

Скачать An Evening at the Palace of Culture можно бесплатно на официальном сайте Zero Parades.