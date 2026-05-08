Zero Parades делает ставку на психологию и стресс: RPG от бывших авторов Disco Elysium получила геймплейный трейлер

Разработчики из ZA/UM представили новый трейлер Zero Parades: For Dead Spies, раскрыв ключевые механики своей шпионской RPG. И, судя по показанному, студия снова делает ставку не на экшен, а на внутренние конфликты персонажей — подход, который когда-то превратил Disco Elysium в культовую игру.

Главной героиней станет шпионка Хершел Вилк под кодовым именем КАСКАД. После провала операции и пятилетнего исчезновения она возвращается в Портофиро, чтобы собрать старую команду и выполнить новую миссию. Но, как и в Disco Elysium, основной акцент здесь сделан не столько на сюжете, сколько на психологическом состоянии персонажа.

Игрокам предложат выбрать один из трёх архетипов или создать собственный стиль прохождения. За развитие отвечают 15 навыков, влияющих на интеллект, поведение и даже мировоззрение героини. По сути, ZA/UM снова превращает RPG-механику в инструмент построения личности, а не просто набор цифр для прокачки.

Самая любопытная часть — система стресса. Усталость, тревога и психоз напрямую влияют на успех миссий и принятие решений. Это выглядит как попытка совместить классическую RPG с элементами психологического триллера, где опасность исходит не только от врагов, но и от собственного состояния.

На фоне современных ролевых игр, часто зацикленных на боевой системе и луте, Zero Parades выглядит почти вызывающе «медленной» и нарративной. Но именно это может стать её главным преимуществом. После успеха Disco Elysium у ZA/UM сформировалась аудитория, которой интересны сложные диалоги, моральные дилеммы и персонажи с надломленной психикой — и новый проект явно продолжает эту линию.

Релиз Zero Parades: For Dead Spies состоится 21 мая 2026 года на ПК, а версия для PlayStation 5 выйдет позже.