Zero Parades делает ставку на психологию и стресс: RPG от бывших авторов Disco Elysium получила геймплейный трейлер

Разработчики из ZA/UM представили новый трейлер Zero Parades: For Dead Spies, раскрыв ключевые механики своей шпионской RPG. И, судя по показанному, студия снова делает ставку не на экшен, а на внутренние конфликты персонажей — подход, который когда-то превратил Disco Elysium в культовую игру.
Главной героиней станет шпионка Хершел Вилк под кодовым именем КАСКАД. После провала операции и пятилетнего исчезновения она возвращается в Портофиро, чтобы собрать старую команду и выполнить новую миссию. Но, как и в Disco Elysium, основной акцент здесь сделан не столько на сюжете, сколько на психологическом состоянии персонажа.
Игрокам предложат выбрать один из трёх архетипов или создать собственный стиль прохождения. За развитие отвечают 15 навыков, влияющих на интеллект, поведение и даже мировоззрение героини. По сути, ZA/UM снова превращает RPG-механику в инструмент построения личности, а не просто набор цифр для прокачки.
Самая любопытная часть — система стресса. Усталость, тревога и психоз напрямую влияют на успех миссий и принятие решений. Это выглядит как попытка совместить классическую RPG с элементами психологического триллера, где опасность исходит не только от врагов, но и от собственного состояния.
На фоне современных ролевых игр, часто зацикленных на боевой системе и луте, Zero Parades выглядит почти вызывающе «медленной» и нарративной. Но именно это может стать её главным преимуществом. После успеха Disco Elysium у ZA/UM сформировалась аудитория, которой интересны сложные диалоги, моральные дилеммы и персонажи с надломленной психикой — и новый проект явно продолжает эту линию.
Релиз Zero Parades: For Dead Spies состоится 21 мая 2026 года на ПК, а версия для PlayStation 5 выйдет позже.
нет там тех людей что диско делали
Те кто первый раз в инете, из за шильдика о диско элизиум сразу купят, но пройдут ли игру? Запустят да, увидят что это дикая духота и дропнут.
Фанатики тоже, из условно 200 купивших игру пройдут человек 15,и то если настроение прям хорошее, остальные побегут смотреть летсплейчики и написывать пасты о том какая игра крутейшая и недооценена. // Денис Иванов
Шильдик "От создателей DE" на постере слишком маленький,может негативно повлиять на продажи!🤣
Даже если это будет дженерик Диско Элизиума, за русскую локализацию им большой респект.
Игра давно в желаемом, единственное -- не слишком они удачную дату выбрали для релиза. В конце мая выходят Форза, 007, Лего Бэтмен, как бы не потерялись на фоне этих витрин. Тем более что релиз только на пк, и диверсифицировать риски не получится.