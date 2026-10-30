ZERO PARADES: Director's Cut получила обзорный трейлер с новыми сюжетными материалами

ZA/UM представила обзорный ролик ZERO PARADES: Director’s Cut, посвящённый расширенному изданию шпионской RPG. Видео знакомит с главным героем Хершелом Уилком, его новым заданием и дополнительными возможностями игры. Оперативник обладает выдающимися способностями, но переживает профессиональное выгорание и пытается восстановить репутацию после провальной миссии пятилетней давности. Теперь ему предстоит вновь погрузиться в опасный мир шпионажа и политических интриг.

Игрокам предстоит собирать разрушенную сеть контактов, раскрывать заговоры и взаимодействовать с персонажами, у каждого из которых собственные интересы и секреты. Решения будут влиять на отношения с союзниками, доступные сюжетные пути и состояние главного героя. Хершел может доказать свою состоятельность на мировой арене или снова привести всё к катастрофе.

В Director’s Cut добавили около 40 тысяч слов нового текста, дополнительную сюжетную встречу и режим Backstage Mode. Последний позволяет исследовать ранние версии игровых локаций, знакомиться с вырезанным контентом и слушать истории о разработке от арт-директора. Издание также включает новые костюмы, улучшения интерфейса и завершённую английскую озвучку с обновлённым вступлением.

ZERO PARADES: Director’s Cut выйдет 3 ноября 2026 года на PS5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S. На PC расширенное издание уже доступно в качестве бесплатного обновления для владельцев игры.