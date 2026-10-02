ZERO PARADES: Director's Cut вышла на PC с новым контентом и улучшениями

Разработчики выпустили ZERO PARADES: Director’s Cut — обновлённую версию шпионской RPG, доступную на PC в качестве бесплатного обновления для всех владельцев ZERO PARADES: For Dead Spies.

Главным дополнением стала новая сюжетная встреча в Кизаче, где Хершел и её старый друг Рамсес пытаются выбраться с кольцевой развязки на угнанном тук-туке. В игру также добавили около 40 000 слов нового текста, дополнительные взаимодействия с NPC, одежду, новые экраны смерти и другие детали окружения.

Director’s Cut получила режим с ранними версиями локаций, вырезанным контентом и комментариями арт-директора о создании игры. Среди технических улучшений — поддержка ультрашироких экранов 21:9 и 32:9, сортировка инвентаря, переназначение управления, улучшенные взаимодействия с орбитами и новый режим для людей с фоточувствительностью.

Кроме того, разработчики добавили полную английскую озвучку, новое вступление и обновлённый звуковой микс. На PlayStation 5 версия выйдет 3 ноября 2026 года.