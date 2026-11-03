ZERO PARADES: Director's Cut вышла на PlayStation 5

Студия ZA/UM выпустила ZERO PARADES: Director’s Cut на PlayStation 5. Это расширенное издание сюжетной шпионской RPG от создателей Disco Elysium, которое включает дополнительные сюжетные материалы, новые встречи, улучшенную озвучку и ряд технических изменений.

Главная героиня Хершел Уилк, известная под позывным CASCADE, — опальный оперативник, которую возвращают к работе ради последнего задания. Пять лет назад её миссия закончилась катастрофой, и теперь ей предстоит восстановить разрушенную сеть связей, распутать политические интриги и столкнуться с последствиями собственных решений. Отношения с союзниками, доступные пути и психологическое состояние героини зависят от действий игрока.

Director’s Cut добавляет около 40 тысяч слов нового текста, отдельную сюжетную встречу, режим Backstage с материалами о разработке, новые костюмы и улучшения интерфейса. Неудачные проверки и провалы остаются частью повествования, а не тупиком для прохождения.

Игра вышла 3 ноября 2026 года не только на PS5, но и на Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. На ПК Director’s Cut доступна в виде бесплатного обновления для владельцев оригинальной игры.