ZERO PARADES: Director's Cut заглянет на PS5 3 ноября - шпионская RPG получит новые сцены и полную озвучку

ZA/UM объявила дату выхода ZERO PARADES: Director’s Cut на PlayStation 5 — обновлённая версия шпионской RPG станет доступна 3 ноября. Бесплатное обновление Director’s Cut выйдет на ПК значительно раньше - уже 1 октября, добавив новый контент и ряд улучшений. Оригинальная версия ZERO PARADES: For Dead Spies появилась на ПК 21 мая.

Главной героиней игры является Хершел Уилк, известная под кодовым именем CASCADE. Пять лет назад она погубила собственную команду и после этого исчезла с оперативной работы. Теперь героиню возвращают для выполнения загадочного задания, которое может стать шансом вернуть утраченную репутацию.

ZERO PARADES сочетает элементы сюжетной cRPG и шпионского триллера. Игрокам предстоит расследовать дела, общаться с информаторами и другими персонажами, проходить проверки навыков и развивать способности Хершел. Решения влияют на отношения с окружающими, доступные варианты развития истории и психологическое состояние героини.

Важную роль играют тактические столкновения с системой «бросков судьбы». Во время сражений время можно остановить, чтобы изучить ситуацию, просчитать действия и выбрать наиболее подходящую стратегию. При этом неудачи являются частью игрового процесса — последствия провальных решений придётся принимать и использовать для дальнейшего продвижения.

Версия Director’s Cut расширит игру новой драматической сценой и режимом «за кулисами». Кроме того, разработчики добавят полную озвучку, улучшат управление инвентарём, подготовят новые наряды и обеспечат поддержку ультрашироких мониторов с соотношением сторон 21:9 и 32:9.

ZERO PARADES: Director’s Cut выйдет 3 ноября на PlayStation 5. Владельцы ПК-версии в тот же день получат обновление бесплатно.