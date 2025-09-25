Zero Parades - For Dead Spies: первый геймплей новой шпионской RPG от авторов Disco Elysium

Студия, подарившая миру Disco Elysium, представила первый геймплей своей новой игры — Zero Parades – For Dead Spies, релиз которой состоится в 2026 году на консолях и ПК. Это сюжетная шпионская RPG, где паранойя, предательство и неизбежные провалы становятся неотъемлемой частью игрового процесса.

Игрокам предстоит взять на себя роль Хершела — талантливого, но глубоко несчастного агента, которому приходится лавировать в мире, где доверие встречается реже, чем удача. Вдохновлённая классикой cRPG вроде Baldur’s Gate и Pillars of Eternity, игра переносит привычную глубину нарратива в шпионскую фантастику, предлагая новые механики.

Главной из них стали «Драматические встречи» — напряжённые сцены, где время замирает, а исход событий определяется вашими решениями и бросками кубиков. Ошибка не означает конец игры: история всегда продолжается, но последствия могут быть непредсказуемыми. Система «Провалов» расширена за счёт кнопки «Приложить усилия», позволяющей бросать кубики с преимуществом ценой определённых жертв.

Не менее важна механика «Подготовки», переработанная из «Кабинета мыслей» в Disco Elysium. Здесь Хершел тренирует разум и тело, чтобы выдерживать допросы, внедряться к врагам и находить нестандартные решения. Но чрезмерное давление может оставить шрамы на психике героя, превращая каждый выбор в испытание.

Zero Parades – For Dead Spies обещает объединить мрачный юмор, философский подтекст и напряжённый шпионский триллер, в котором провалы так же важны, как и успехи. Добавьте игру в список желаемого — выход не за горами.