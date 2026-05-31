Zero Parades: For Dead Spies получила первое обновление с исправлением ошибок

Разработчики Zero Parades: For Dead Spies выпустили первый патч для игры - обновление направлено на устранение основных ошибок, на которые жаловались игроки.

Авторы исправили проблемы с озвучкой: в игру добавили недостающие реплики Лодочника. Некоторые фразы диктора, которые сильно расходились с субтитрами, временно удалили. Разработчики пообещали вернуть их в ближайшем обновлении.

Также в патче провели работу над локализацией, но пока ограничились только редактурой текста на упрощённом китайском языке. Кроме того, исправили несколько багов, мешавших прохождению, и доработали карту. Теперь на ней отображаются открытые локации с указанием времени их работы.

Разработчики заверили, что продолжают следить за отзывами в Steam и готовят новые исправления. Первый крупный сюжетный DLC ожидается в 2027 году.