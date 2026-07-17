ZERO PARADES: For Dead Spies провалилась в продажах - студия ZA/UM увольняет 32 сотрудника

Студия ZA/UM объявила о масштабных сокращениях. Несмотря на тёплый прием детективной RPG ZERO PARADES: For Dead Spies со стороны критиков, коммерческие результаты игры оказались недостаточными, чтобы поддерживать студию в ее нынешнем виде.

Согласно официальному заявлению, уведомления о сокращении или риске увольнения получили до 32 сотрудников из различных подразделений компании. В ZA/UM подчеркнули, что каждый из них внёс значительный вклад как в разработку ZERO PARADES: For Dead Spies, так и в развитие студии в целом.

При этом разработчики отметили, что на протяжении всего процесса взаимодействовали с представителями профсоюза ZA/UM Workers' Alliance, стараясь провести реструктуризацию в сотрудничестве с сотрудниками.

Несмотря на сокращение штата, студия заверяет, что не отказывается от своих творческих амбиций.

Эти изменения меняют масштаб ZA/UM, но не ее предназначение. Наши художественные стандарты остаются неизменными — мы продолжим работу.

В завершение обращения ZA/UM призвала игровые компании, которые сейчас находятся в поиске специалистов, обратить внимание на сотрудников, покидающих студию, чтобы помочь им как можно быстрее найти новое место работы.