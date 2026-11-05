Авторы ZERO Sievert 2 запустили закрытое тестирование и раскрыли дату выхода в ранний доступ

Студия Underdog и издательство Modern Wolf запустили закрытое альфа-тестирование постапокалиптического шутера ZERO Sievert 2 в Steam, а также представили подробный план развития проекта вплоть до релиза. Продолжение изометрического боевика получило обновленный визуальный стиль 2.5D и ключевое нововведение, о котором игроки просили еще с момента появления первой части - полноценный кооперативный режим для отрядов до 4 участников.

Текущее закрытое тестирование продлится до 9 ноября и содержит первые 2 часа сюжетного игрового процесса на локации Лес, 5 стартовых заданий, расширенное обустройство базы в бункере с тиром и подборку огнестрельного оружия с модификациями. До января 2027 года авторы намерены собирать отзывы сообщества и дорабатывать баланс, после чего обновленная версия отправится на фестиваль демоверсий Steam Next Fest, запланированный на период с 22 февраля по 1 марта 2027 года.

Полноценный релиз игры в раннем доступе на PC и Steam Deck состоится в марте 2027 года. На старте проект предложит 2 крупные сюжетные территории первого акта, разветвленные цепочки контрактов и взаимодействие с ключевыми персонажами. Разработка в раннем доступе продлится около 8 месяцев с выпуском контентных обновлений каждые 2 месяца, при этом поднимать базовую стоимость после выхода версии 1.0 издатель не собирается.

Лучший способ сделать сетевой режим правильно - дать игрокам возможность играть, делиться отзывами и помогать формировать этот опыт. Кооператив был самой запрашиваемой возможностью с первого дня разработки.

- Разработчики из студии Underdog

Игровой процесс сиквела сохраняет структуру напряженного лутер-шутера с эвакуацией из радиоактивной Зоны Закова, где карты формируются процедурным методом из созданных вручную модульных элементов. Основную опасность в рейдах представляют мародеры, мутировавшие гули и смертоносные аномалии. Важным нововведением стали аномальные реликвии, наделяющие персонажа пассивными и активными навыками, однако частое использование артефактов приводит к их дестабилизации и может закончиться катастрофическим сбоем прямо посреди боя.

Арсенал выживания включает более 30 видов стрелкового оружия с глубокой кастомизацией узлов, механикой осечек и независимым расчетом горизонтальной и вертикальной отдачи. В совместных вылазках численность врагов автоматически адаптируется под размер группы, а урон по союзникам хост волен регулировать в настройках. Релиз версий для консолей разработчики отложили до завершения работы над версией 1.0.

Сюжетная линия посвящена Охотнику, который в поисках ответов после тяжелого ранения родственника оказывается в эпицентре борьбы между Народной армией Закова, сомнительной корпорацией Кримсон и таинственной Церковью Скорбящей Звезды. Помимо глобального противостояния группировок, создатели сделали ставку на короткие сюжетные истории от случайных персонажей в духе Morrowind, где повествование подается исключительно через непосредственные игровые действия.

Для комфортной игры на PC создатели рекомендуют процессор уровня Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5600, не менее 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1060, а для установки потребуется 16 гигабайт свободного места на накопителе.