ZERO Sievert 2 уходит в кооператив: сиквел усиливает выживание в духе S.T.A.L.K.E.R. и Project Zomboid

Издательство Modern Wolf и студия Underdog представили ZERO Sievert 2 — продолжение необычного экстракшен-шутера с видом сверху, который неожиданно стал хитом среди любителей хардкорных сурвайвалов. И судя по первым деталям, авторы не просто делают «ещё одну часть», а пытаются заметно расширить саму формулу.

Оригинальная ZERO Sievert во многом держалась на атмосфере и напряжении, напоминая смесь Escape from Tarkov, S.T.A.L.K.E.R. и Project Zomboid, но в компактном 2D-формате. Сиквел идёт дальше: добавляет полноценный кооператив на четырёх человек и переводит визуал в 2.5D. Это логичный шаг — именно мультиплеера первой части многим не хватало, чтобы игра «раскрылась» по-настоящему.

Разработкой руководят ветераны Splash Damage — Джузеппе Наваррия и Антуан Фион, а автор оригинала Лука Карбонера остался в проекте. Такой симбиоз опыта и авторского видения выглядит многообещающе: редкий случай, когда инди-хит не теряет свою идентичность при росте команды.

Геймплей остаётся верен жанру: вылазки в опасную Зону, сбор лута и постоянный риск потерять всё. Но добавлены важные нюансы. Например, кооператив не «размывает» прогрессию — каждый игрок сохраняет собственный лут и задачи, что ближе к философии Tarkov, чем к классическим кооп-шутерам. Плюс — динамическая погода, смена времени суток и аномалии, которые всё ещё требуют «прощупывать» путь болтами, явно отсылая к S.T.A.L.K.E.R.

Новинка — система реликвий, дающая активные способности, но с риском перегрузки. Это интересный элемент, который добавляет тактической глубины и немного напоминает риск-менеджмент из roguelike-игр. В сочетании с прокачкой (четыре ветки навыков) и обслуживанием оружия это формирует довольно плотную систему, где ошибка может стоить вылазки.

Сюжет тоже стал заметнее: конфликт трёх фракций и личная история героя добавляют мотивации, которой первой части иногда не хватало.

В итоге ZERO Sievert 2 выглядит как пример «правильного» сиквела: не ломает базу, но аккуратно наращивает масштаб. Если разработчикам удастся удержать баланс между хардкором и удобством, игра вполне может закрепиться рядом с главными представителями жанра — пусть и в более компактной, но не менее напряжённой форме.