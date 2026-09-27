Для бесплатной стратегии Zero-K вышло крупное обновление 1.14.9.0 с переработанной графикой и новым юнитом

Разработчики из Zero-K Team выпустили для бесплатной научно-фантастической стратегии в реальном времени Zero-K крупный патч версии 1.14.9.0. Запланированные изначально точечные правки баланса переросли в масштабную переработку ключевых графических элементов, полную замену одного из юнитов и комплексный ребаланс боевой техники.

Это обновление начиналось как набор небольших усилений для Shieldbot, но вышло из-под контроля, когда я решил переработать крупную графическую систему и добавить почти полностью нового юнита.

- Zero-K Team, разработчики игры

Главным нововведением среди боевых единиц стал переработанный Magpie. Предыдущую версию летательного аппарата авторы окончательно списали после множества неудачных попыток довести ее до ума. Новый вариант представляет собой гибрид истребителя и бомбардировщика поддержки, задача которого заключается не в одиночном доминировании на поле боя, а в контроле вражеских сил. Летательный аппарат способен замедлять как наземные, так и воздушные цели, нанося при этом умеренный прямой урон. Для ведения огня юниту выделили специальную систему боезапаса на 30 залпов до ухода на перезарядку.

Серьезной корректировке подвергся штурмовой робот Dante, пострадавший от недавнего урезания эффективной дистанции огня. Боевой машине увеличили запас прочности с 15 000 до 16 000 единиц, а дальность огнемета подняли с 320 до 340. Время горения ракетного следа на земле сократили с 15 до 3 секунд. Одиночные ракеты стали бить дальше, увеличив радиус с 420 до 485 единиц, получили ускоренную перезарядку за 1.8 секунды и улучшенную кучность, а разброс ракетных залпов снизился на 40 процентов.

Другие боевые единицы также получили точечные изменения характеристик. Бронемашина Bandit получила прибавку к здоровью до 350 единиц, а радиус урона по площади у Rogue вырос с 37.5 до 48. Скорость шагохода Thug увеличили до 60 единиц, позволив ему держаться наравне с Outlaw, чью живучесть тоже подняли до 1200 единиц. В то же время дрон Puppy ослабили в противостоянии с Glaive, убрав возможность вести огонь назад, снизив скорость поворота турели на 15 процентов и сократив дистанцию стрельбы до 168. Мине Imp подняли урон до 2800 единиц, Harpy наделили эффектом остаточного замедления на 2 секунды, а супероружие Disco Rave Party теперь способно наводиться на цель почти в 4 раза быстрее при умеренном вращении.

В механику управления самолетами Swift, Raptor и Magpie внедрен новый переключатель стиля атаки. Теперь игроки могут активировать режим петли, заставляющий авиацию безопасно разворачиваться на предельной дистанции вместо стандартного штурмового захода. Дальнобойная артиллерия Artemis лишилась бага со стрельбой по ландшафту, а тяжелые танки Grizzly при тактическом поведении искусственного интеллекта теперь стремятся удерживать максимальное расстояние до легких ракетных машин.

Визуальная составляющая Zero-K сделала заметный шаг вперед благодаря интеграции современной системы искажений, изначально созданной для родственного стратегического проекта Beyond All Reason. Обновление реактивных следов авиации и шейдеров позволило авторам преодолеть половину пути к полному отказу от устаревшего графического фреймворка, что снизит нагрузку на железо и поднимет производительность. На поле боя появились реалистичные волны горячего воздуха от огнеметов и напалма, визуальное затягивание пространства вокруг черных дыр у Placeholder, объемные ударные волны от поступи колоссов Detriment и Jugglenaut, а также динамические колебания энергетических лучей.

Сама Zero-K представляет собой бесплатную стратегию в реальном времени с честной физической симуляцией снарядов и полной деформацией ландшафта, в которой доступно более 100 уникальных боевых единиц. Проект выделяется возможностью свободно изменять рельеф поля боя, насыпать защитные валы, прорывать каналы для флота посреди суши и швырять бронетехнику гравитационными пушками. Помимо масштабных сетевых сражений формата 16 на 16 с поддержкой до 32 участников, игра предлагает сюжетную галактическую кампанию из более чем 70 миссий для одиночного и совместного прохождения, режим выживания против орд пришельцев и полное отсутствие платных преимуществ.

Интерфейс стратегии пополнился индикацией союзных зон отступления, которая по умолчанию активна в режиме наблюдателя, и новыми четкими значками инженеров и чертежей. Zero-K распространяется на бесплатной основе в сервисе Steam, где проект команды Zero-K Team удерживает более 90 процентов положительных отзывов на основе 4394 обзоров игроков со всего мира.