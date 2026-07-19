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ZeroSpace 20.07.2026
Стратегия, Инди, RTS, Научная фантастика
5.8 21 оценка

По случаю запуска раннего доступа стратегии ZeroSpace состоится турнир First Contact Invitational

Апчхий Апчхий

Разработчики грядущей научно-фантастической стратегии в реальном времени ZeroSpace объявили о проведении киберспортивного мероприятия под названием First Contact Invitational. Крупное событие приурочено к долгожданному старту раннего доступа игры, который официально откроется уже 20 июля 2026 года.

Трейлер с датой выхода ZeroSpace в ранний доступ

В течение следующих двадцати дней зрители смогут в деталях наблюдать за тем, как опытные профессиональные киберспортсмены осваивают ключевые механики новой RTS совершенно с нуля.

В рамках праздничного турнира на виртуальных полях сражений сойдутся двенадцать настоящих легенд жанра, включая таких знаменитых игроков, как Harstem, MaNa, GiantGrantGames, Nathanias, PiG, MarineLorD, White-Ra и других экспертов. Первым этапом ивента с 20 июля по 8 августа 2026 года станет соревнование в рейтинговой таблице лидеров раннего доступа, где для профессионалов выделят отдельный зачёт. Многие из участников планируют вести прямые трансляции своего прогресса, наглядно демонстрируя изучение местных фракций, тонкостей баланса и соревнование за верхние строчки глобального рейтинга.

Мероприятие завершится полноценным турнирным этапом в воскресенье, 9 августа 2026 года, трансляция которого стартует в 19:00 по московскому времени. На основе успехов в рейтинговой таблице игроки получат соответствующий посев и сразятся по швейцарской системе с участием 12 игроков в матчах до двух побед. Четвёрка сильнейших участников выйдет в стадию плей-офф, где пройдут полуфиналы, а имя абсолютного чемпиона определится в гранд-финале в серии сражений до пяти побед. Обнаружение багов в процессе этих матчей окажет колоссальную помощь команде на пути к финальной версии 1.0.

Общий призовой фонд соревнований составляет 13 000 долларов США, которые распределят по следующим правилам:

Бонусы за карьерный рост (2000 долларов)

Участники, занявшие призовые места в турнирной таблице, получат денежные вознаграждения.

  • 1-е место: 400 долларов
  • 2-е место: 300 долларов
  • 3-е место: 250 долларов
  • 4-е место: 200 долларов
  • 5-е место: 150 долларов
  • 6-12 места: по 100 долларов с каждого

Призовой фонд турнира (10 000 долларов)

  • 1-е место: 3000 долларов
  • 2-е место: 2000 долларов
  • 3-4 места: по 1000 долларов каждому.
  • 5-8 места: по 500 долларов каждому.
  • 9-12 места: по 250 долларов каждое.

Параллельно разработчики запустят конкурс видеороликов: авторы 10 лучших клипов со стримов участников, присланных в официальный Discord-сервер, выиграют по 100 долларов, и ровно такую же отдельную награду в размере 100 долларов получит и сам стример, попавший на видео.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Alex40001

очередная штормовая калитка?