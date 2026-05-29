RTS нового поколения: ZeroSpace объединяет сюжет Mass Effect и масштаб StarCraft в одной игре

На выставке Insider Gaming разработчики представили новый трейлер ZeroSpace — амбициозной научно-фантастической стратегии в реальном времени, которая, судя по описанию, пытается объединить сразу несколько жанровых направлений. Идея смелая: взять классическую RTS-базу в духе StarCraft и Command and Conquer и «прошить» её глубокой сюжетной структурой с элементами RPG.

ZeroSpace делает ставку не только на стандартные сражения и строительство баз, но и на полноценную кинематографическую кампанию, где выбор игрока влияет на отношения между персонажами, развитие истории и альянсы фракций. Такой подход явно вдохновлён Mass Effect и Baldur’s Gate — и, если он будет реализован качественно, это может стать редким примером действительно сюжетной RTS, а не просто набора миссий между кат-сценами.

Отдельный акцент сделан на режиме «Галактическая война» — постоянном кооперативном конфликте на общей карте галактики. Он объединяет PvE, кооперативные задания, 1v1 и командные режимы, что делает игру похожей на гибрид стратегии и сервисной модели в духе Helldivers 2, но с куда более сложной системой фракций и армий.

Игрокам обещают впечатляющий масштаб: четыре основные фракции, семь наемнических, более 14 специалистов и свыше 150 юнитов и построек. На фоне многих современных RTS, где контент часто ограничен, такой размах выглядит почти демонстративно амбициозным.

Важно и то, что в разработке участвуют ветераны жанра — среди них известные игроки StarCraft, включая CatZ и PiG, что намекает на серьёзный киберспортивный потенциал.

Проект студии Starlance Studios, выросший из небольшого инди-старта в команду примерно из 15 человек, выглядит как попытка вернуть RTS в центр внимания. И если обещанная глубина действительно совпадёт с реализацией, ZeroSpace может стать одной из самых интересных стратегий ближайших лет, а не просто ещё одним «духовным наследником» классики.