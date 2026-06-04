Трейлер с датой выхода ZeroSpace в ранний доступ

Разработчики ZeroSpace определились с датой выхода игры в ранний доступ — 20 июля 2026 года. Игроки смогут опробовать кампанию с несколькими десятками миссий и нелинейными диалогами.

Ключевая особенность игры — глобальная мета-кампания «Галактическая война». В начале сезона игроки выбирают фракцию, после чего исход каждого PvP-матча или кооперативной миссии влияет на продвижение фронта на общей карте. В конце сезона победители получат уникальные награды.

На данный момент разработчики работают над созданием дорожной карты, которая раскроет всё, что ждёт игроков на протяжении раннего доступа.