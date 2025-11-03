Кооперативная песочница Zeverland обещает выживание даже после заражения

Студия Quantum Quirks решила напомнить миру, что зомби-апокалипсисов много не бывает, и показала официальный геймплейный трейлер кооперативной сурвайвал-песочницы Zeverland.

Крафт, строительство, добыча ресурсов - весь джентльменский набор жанра на месте. Казалось бы, ну вот еще один клон в бесконечную коллекцию. Но есть нюанс.

Кто-то нажал кнопку паузы в работе цивилизации...

Всё пропало. Или нет?

Это не последствия апокалипсиса. Это его первая минута. Конечно, вода все еще течет... если вы хотите провести ночь мучительных страданий. У ваших соседей свет горит, но у них возникли проблемы с зомби. И сейчас это мечта любого пассажира, потому что правил дорожного движения уже нет! Не думайте об этом как о конце света. Думайте об этом как о самом первом, хаотичном дне нового мирового порядка.

Возможность перестроить мир с нуля.

Объединяйтесь с другими выжившими и создавайте "чудеса", которые приведут к совершенно иному финалу.

Вы можете построить ракету, наполнить ее выжившими и улететь на новую планету.

Или, знаете ли, проделайте сложную работу по разработке вакцины и спасите всех.

Вы могли бы построить башню до облаков и положить начало цивилизации там.

Никакого давления, но каждое ваше действие может просто переписать будущее.

Как мы уже говорили, цивилизация только что рухнула, и вы находитесь у истоков всего. Удачи!

Zeverland выйдет на PC, но дата релиза пока неизвестна. Зато разработчики уже открыли прием заявок на тестирование - правда, для этого придется подписаться на официальный Discord-канал. Да, классическая схема: хотите поиграть раньше всех? Вступайте в наше комьюнити, общайтесь, пишите баг-репорты бесплатно.