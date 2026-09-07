ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
3.3 171 оценка

Для "Зимней Хижины" вышел новый патч

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Всем привет! Скорость выхода обновлений набрана впечатляющая, прошло всего 7 дней, а у нас уже много нового в игре. Проект расширяется и развивается. Встречайте новый патч!

Что нового:

1. Карта мира. Теперь карту можно найти в мире игры и открыть нажатием кнопки. Мы полностью обновили её интерфейс, сделав его удобным и понятным — исследовать окрестности станет гораздо проще.

2. Таинственное событие. В одну из ночей может произойти нечто очень необычное. Мы не хотим раскрывать все подробности, чтобы сохранить эффект неожиданности, поэтому исследуйте мир как можно внимательнее и глубже.

3. Полноценное прохождение и концовки. Владельцы «Зимней Хижины» смогут пройти полноценные семь игровых дней и при желании завершить игру, получив одну из доступных концовок.

4. Новые предметы. В мире появились новые игровые предметы, которые дополняют лор и раскрывают историю «Зимней Хижины».

5. Украшение елки. Теперь вы сможете находить елочные игрушки по всему миру и украшать ими елку в хижине. Соберите их все — в будущем за это будет добавлена особая ачивка, которая станет теплой отсылкой к нашему детству.

6. Новый способ растопить печь. Теперь для того, чтобы разжечь печь, можно использовать не только дрова из хижины, как это было раннее, но и дрова, которые вы нарубите в лесу.

7. Обновленное радио. Мы обновили радиостанции и добавили новые музыкальные композиции. Наслаждайтесь свежими хитами во время игры!

8. Исправления. Исправили ряд багов и визуальных глитчей, которые вы находили в процессе игры.

«Зимняя Хижина» продолжает развиваться. Ежедневно 15-20 добавлений в виш лист в VK Play. Каждый день в Зимнюю Хижину приходят всё новые и новые игроки. Мы рады, что игра становится по-настоящему народной и любимой вами!

Уже совсем скоро вас ждет новое обновление — следите за новостями!

Обновления 13
104
60
Комментарии:  60
Ваш комментарий
ObedientYalim

Парни, красавцы! Начинали буквально с прототипа и на наших глазах сделали крепкий проект, это супер достойно уважения. не обращайте внимание, на малую часть (40 человек, это 0,001% всех читателей) неадекватов. Это ущерьные какие-то маргиналы.
А вы - машина!

100
Эдик Писюкович

Не понимаю хейта в сторону этой игры и разработчиков. Сидят люди, кайфуют и разрабатывают игру.
Делятся новостями, что плохого-то?

83
MistaSpider

А эти не угомонятся никак… 🤣🤣🤣

66