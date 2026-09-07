Для "Зимней Хижины" вышел новый патч

Всем привет! Скорость выхода обновлений набрана впечатляющая, прошло всего 7 дней, а у нас уже много нового в игре. Проект расширяется и развивается. Встречайте новый патч!
Что нового:
1. Карта мира. Теперь карту можно найти в мире игры и открыть нажатием кнопки. Мы полностью обновили её интерфейс, сделав его удобным и понятным — исследовать окрестности станет гораздо проще.
2. Таинственное событие. В одну из ночей может произойти нечто очень необычное. Мы не хотим раскрывать все подробности, чтобы сохранить эффект неожиданности, поэтому исследуйте мир как можно внимательнее и глубже.
3. Полноценное прохождение и концовки. Владельцы «Зимней Хижины» смогут пройти полноценные семь игровых дней и при желании завершить игру, получив одну из доступных концовок.
4. Новые предметы. В мире появились новые игровые предметы, которые дополняют лор и раскрывают историю «Зимней Хижины».
5. Украшение елки. Теперь вы сможете находить елочные игрушки по всему миру и украшать ими елку в хижине. Соберите их все — в будущем за это будет добавлена особая ачивка, которая станет теплой отсылкой к нашему детству.
6. Новый способ растопить печь. Теперь для того, чтобы разжечь печь, можно использовать не только дрова из хижины, как это было раннее, но и дрова, которые вы нарубите в лесу.
7. Обновленное радио. Мы обновили радиостанции и добавили новые музыкальные композиции. Наслаждайтесь свежими хитами во время игры!
8. Исправления. Исправили ряд багов и визуальных глитчей, которые вы находили в процессе игры.
«Зимняя Хижина» продолжает развиваться. Ежедневно 15-20 добавлений в виш лист в VK Play. Каждый день в Зимнюю Хижину приходят всё новые и новые игроки. Мы рады, что игра становится по-настоящему народной и любимой вами!
Уже совсем скоро вас ждет новое обновление — следите за новостями!
Парни, красавцы! Начинали буквально с прототипа и на наших глазах сделали крепкий проект, это супер достойно уважения. не обращайте внимание, на малую часть (40 человек, это 0,001% всех читателей) неадекватов. Это ущерьные какие-то маргиналы.
А вы - машина!
Не понимаю хейта в сторону этой игры и разработчиков. Сидят люди, кайфуют и разрабатывают игру.
Делятся новостями, что плохого-то?
А эти не угомонятся никак… 🤣🤣🤣