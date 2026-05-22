Дневник разработки "Зимней Хижины". Мы сменили жанр игры. Теперь "Зимняя Хижина" - это симулятор жизни в зимнем лесу

Когда мы решили начать создавать игру "Зимняя Хижина", мы определили жанр "выживание" (survival ) и первое время стремились к нему. Однако, в процессе разработки, мы поняли, что эта игра интереснее и правильнее получается в жанре симулятора. Такая знаете, уютная и неспешная игра, которая переносит вас в зимний лес и вы там просто живете и наслаждаетесь.

Эволюционно мы пришли к тому, что жанр нашей игры кардинальным образом меняется. Теперь и всегда "Зимняя Хижина" - это симулятор жизни в зимнем лесу. Мы отказались от идеи закрученного сюжета, мы отказались от кат-сцен и новых персонажей и полностью поменяли зерно игры.

Теперь, когда мы тестируем игру, мы понимаем, что это симулятор жизни в зимней хижине и отсюда сразу на ум приходят интересные ходы. Хочется оживлять мир и наполнять его уникальными событиями, которые произойдут в игре всего один раз. Это создает трушность и уникальность каждого момента. В игре правда интересно просто жить и совершать те самые монотонные действия, которые игроки совершают в других играх данного жанра.

Конечно индикаторы состояния игрока остаются и легкий флёр выживания у нас остается, от этого мы никуда не уйдем и по тэгам "выживач" нашу игру тоже можно будет найти. Мы будем и кормить и греть и поить персонажа. Но, главный замысел и зерно игры поменялись. Сейчас с командой готовим патч 0.5b, в котором улучшим и доработаем ряд моментов. Работа кипит в прямом смысле этого слова!

