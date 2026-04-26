Дружба народов в "Зимней Хижине". Россия, Беларусь, Казахстан. Флаги каких стран еще добавить?

Всем привет!

Как мы писали ранее, теперь на хижине по умолчанию висит флаг России.

Над чем мы сейчас работаем? Так как почти завершили систему крафта, то в будущих обновлениях мы думаем сделать так, чтобы флаг сразу не висел на хижине, но в будущем его можно будет скрафтить.

Герой найдет сундук с полотнищем разных стран (видимо, был какой-то коллекционер) и уже сам примет решение флаг какой страны он повесит на свою хижину.

Игра вышла пока только в VK Play, поэтому дружественные, братские страны Беларусь и Казахстан уже в разработке, мы сделали модели флагов, но еще не добавили в билд.

Каких флагов не хватает? Пишите ваши предложения :-)