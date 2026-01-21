Две новых механики и один летающий мишка: что будет в следующем патче "Зимней хижины"

Разработка игры — это всегда эмоциональный шторм: от восторга при успехах до досады из-за внезапных багов и откатов. Но в Olkon Games мы научились отключать эмоции и просто двигаться к цели, шаг за шагом совершенствуя наш мир. Ни дня без правок!

В новом видео мы показываем три ключевых обновления, которые станут доступны в патче в конце января.

Герой научился спать! Мы добавили менеджер времени: когда персонаж засыпает, игровое время переносится на +6 часов. (В финале сон будет точкой сохранения, но пока это не так). Динамическая погода. Внезапно может пойти снег. Погода будет вести себя случайным образом, но сейчас мы «привязали» снегопад к конкретному событию. И, конечно, наш мишка! В шутку мы зовём его Винни-Пух 0.1. Пока он не очень умен и может задуматься, застрять в текстуре или даже левитировать. Помните, игра создаётся на ваших глазах: сегодня Винни такой, а через месяц, глядишь, станет таким хитрым, что будет поджидать вас в шкафу!

Если серьёзно, мы не уйдём от уютной атмосферы. Мишка не станет постоянной угрозой. Он будет появляться очень редко и случайно — ведь это дикий лес! В одном прохождении вы встретите его условно три раза, а в другом — ни разу. Такова жизнь в «Зимней Хижине»: мир живёт своей жизнью, независимо от игрока.

Работа кипит! В ближайшие две недели добавим ещё кучу интересного, пофиксим баги и внесём улучшения. Отдельное спасибо нашим активным игрокам за обратную связь! Например, благодаря вашим письмам, в версии 0.2 мы ускорим сбор дров. Работаем на максимум!

Зимняя хижина в VK Play