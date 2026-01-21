ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.3 47 оценок

Две новых механики и один летающий мишка: что будет в следующем патче "Зимней хижины"

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Разработка игры — это всегда эмоциональный шторм: от восторга при успехах до досады из-за внезапных багов и откатов. Но в Olkon Games мы научились отключать эмоции и просто двигаться к цели, шаг за шагом совершенствуя наш мир. Ни дня без правок!

В новом видео мы показываем три ключевых обновления, которые станут доступны в патче в конце января.

  1. Герой научился спать! Мы добавили менеджер времени: когда персонаж засыпает, игровое время переносится на +6 часов. (В финале сон будет точкой сохранения, но пока это не так).
  2. Динамическая погода. Внезапно может пойти снег. Погода будет вести себя случайным образом, но сейчас мы «привязали» снегопад к конкретному событию.
  3. И, конечно, наш мишка! В шутку мы зовём его Винни-Пух 0.1. Пока он не очень умен и может задуматься, застрять в текстуре или даже левитировать. Помните, игра создаётся на ваших глазах: сегодня Винни такой, а через месяц, глядишь, станет таким хитрым, что будет поджидать вас в шкафу!

Если серьёзно, мы не уйдём от уютной атмосферы. Мишка не станет постоянной угрозой. Он будет появляться очень редко и случайно — ведь это дикий лес! В одном прохождении вы встретите его условно три раза, а в другом — ни разу. Такова жизнь в «Зимней Хижине»: мир живёт своей жизнью, независимо от игрока.

Работа кипит! В ближайшие две недели добавим ещё кучу интересного, пофиксим баги и внесём улучшения. Отдельное спасибо нашим активным игрокам за обратную связь! Например, благодаря вашим письмам, в версии 0.2 мы ускорим сбор дров. Работаем на максимум!

Зимняя хижина в VK Play

22
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
DezkQ

Вот что

7
Olkon Games

Найдите уже другую гифку, а то одно и то же каждый раз. Вам самим не наскучило?

7
DezkQ Olkon Games

Другая есть, вы её репортите.

Ну ладно, держи.

Спойлер

Вот

4
Olkon Games DezkQ

Вы с помощью этой гифки манифестите себя?

8
PermanentRPG

а как HUD креативно спижжэн у рокстар, там много чего ещё есть...

3
opexdisturbed

У The Long Dark

3
ДаДжи

и чем от него можно отбиватся?

Olkon Games

пока ничем, только бегством спасаться

7