Игра "Зимняя Хижина" получила новый патч с новыми возможностями для игроков

Друзья, привет!

Буквально 8 месяцев назад мы начали создавать игру "Зимняя Хижина" и решили делать ее на ваших глазах: выпустили сперва версию на 5 минут, где герой просто ходит у магазина и пообещали, что проект не забросим и будем работать над игрой, выпуская новые патчи на постоянной основе.

Olkon Games всегда выполняет обещания и самое главное - мы ВСЕГДА доводим начатое до конца. Если мы начали делать игру, то с вероятностью в 100% мы её доведем до релиза, как это было с Liber и Храмом Зеленой Луны.

Так вот, прошло 8 месяцев и мы проделали просто огромный путь! Из игры в 5 минут, мы уже создали проект, который тестировщики проходят за несколько часов.

Зимняя Хижина - это уютный симулятор жизни в зимнем лесу. Атмосферная и немного злободневная игра: герой устал от того бреда, что сейчас творится в мире и просто уезжает в лес на остатках бензина, на своей Ниве, чтобы вырваться из цивилизации и просто раствориться с природой.

Всю дорогу мы читали (и продолжаем читать) ваши комментарии, внедрили очень много ваших идей и предложений. Так, буквально на той неделе решили добавить лыжи, чтобы по лыжне наш герой мог передвигаться значительно быстрее. А идею нам подкинул один из игроков в комментариях к игре. А так же много-много других идей, все уже и не упомним.

Так же в игре очень много уникального: мы создали собственное (!) радио специально для игры, пригласили профессионального диджея с настоящего радио Костю Ефимова, придумали рубрики, новости и даже рекламу! Мы создали бренды и целую вселенную для нашей игры.

Мы уже создали очень много контента и активностей, но не собираемся останавливаться и продолжаем разработку. Игра всё еще в раннем доступе, нам еще далеко до идеала, но уже сегодня Зимняя Хижина - это полноценная игра на несколько часов, которая расслабит вас и перенесет в совершенно безмятежный и уютный мир.

А мы продолжаем работать! Без спешки и в своё удовольствие.

Команда Olkon Games