Изменение "Зимней хижины": входим в версию 0.2 вместе с вами!

Мы с отличными новостями! Уже вышло первое обновление Зимней хижины, патч 0.2!
За 3 недели мы успели довольно многое, с учетом того, что какое-то время потратили на фикс багов и выстраивание баланса.
Зимняя хижина - игра - эксперимент. У нас нету сроков ее завершения, мы с командой просто в удовольствие делаем эту игру совместно с вами и на ваших глазах.
Впереди много работы и ни один десяток патчей!
Раньше игру брал и ничего не знал о ней, и от этого было интересно. А зачем нам сейчас всё разжёвывают и показывают. Теряется магия неизвестности и уже как-то не то.
Так соц сети ведёт женщина, которая ничего не понимает в играх. Она думает, что раз делала смм для другой отрасли, то оно применяется точно также и тут))
у медведя анимация топорная слишком
спасибо за замечание, возьмем на заметку