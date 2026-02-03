ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.3 53 оценки

Изменение "Зимней хижины": входим в версию 0.2 вместе с вами!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мы с отличными новостями! Уже вышло первое обновление Зимней хижины, патч 0.2!

За 3 недели мы успели довольно многое, с учетом того, что какое-то время потратили на фикс багов и выстраивание баланса.

Зимняя хижина - игра - эксперимент. У нас нету сроков ее завершения, мы с командой просто в удовольствие делаем эту игру совместно с вами и на ваших глазах.
Впереди много работы и ни один десяток патчей!

Заходи в нашу уютную Зимнюю Хижину

14
8
Комментарии:  8
Агушка

Какашку

9
Olkon Games

мы вам тоже какашку поставили)

9
PanKotovsky Olkon Games
Агушка

Вижу новость от олкон геймс ставлю

7
StickyNethrax

Раньше игру брал и ничего не знал о ней, и от этого было интересно. А зачем нам сейчас всё разжёвывают и показывают. Теряется магия неизвестности и уже как-то не то.

1
D4GoldenHour

Так соц сети ведёт женщина, которая ничего не понимает в играх. Она думает, что раз делала смм для другой отрасли, то оно применяется точно также и тут))

wollcroft

у медведя анимация топорная слишком

Olkon Games

спасибо за замечание, возьмем на заметку

3