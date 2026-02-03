Изменение "Зимней хижины": входим в версию 0.2 вместе с вами!

Мы с отличными новостями! Уже вышло первое обновление Зимней хижины, патч 0.2!

За 3 недели мы успели довольно многое, с учетом того, что какое-то время потратили на фикс багов и выстраивание баланса.

Зимняя хижина - игра - эксперимент. У нас нету сроков ее завершения, мы с командой просто в удовольствие делаем эту игру совместно с вами и на ваших глазах.

Впереди много работы и ни один десяток патчей!

Заходи в нашу уютную Зимнюю Хижину