Как рождается мир "Зимней хижины"? Немного о нашей работе над проектом

Знаете, что на самом деле заставляет поверить в реальность игрового мира? Это не только большие локации или сюжет. Это - его дыхание. Его повседневность.

Мы продолжаем наполнять «Зимнюю хижину» тем, что часто остается за кадром, но создает ощущение жизни. Каждая вывеска в незнакомом переулке, реклама по радио, банка на полке — это не просто картинка или набор букв. Это маленькая история, которую придумывает и воплощает наша команда.

Даже сейчас, когда можно многое сгенерировать с помощью нейросетей, самое важное - идея, настроение и посыл. Нужно выбрать цвет, придумать слоган, вдохнуть эмоцию. Именно так рождается не пластмассовая декорация, а настоящий мир. Мир со своими брендами, телепередачами и городскими легендами.

Мы любим погружаться в такие детали, потому что они превращают игру из просто проекта в место, куда хочется вернуться.

А на какие фоновые детали вы обращали внимание в своих любимых играх?

Зимняя хижина в VK Play