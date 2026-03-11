ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.2 58 оценок

Как рождается мир "Зимней хижины"? Немного о нашей работе над проектом

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Знаете, что на самом деле заставляет поверить в реальность игрового мира? Это не только большие локации или сюжет. Это - его дыхание. Его повседневность.

Мы продолжаем наполнять «Зимнюю хижину» тем, что часто остается за кадром, но создает ощущение жизни. Каждая вывеска в незнакомом переулке, реклама по радио, банка на полке — это не просто картинка или набор букв. Это маленькая история, которую придумывает и воплощает наша команда.

Даже сейчас, когда можно многое сгенерировать с помощью нейросетей, самое важное - идея, настроение и посыл. Нужно выбрать цвет, придумать слоган, вдохнуть эмоцию. Именно так рождается не пластмассовая декорация, а настоящий мир. Мир со своими брендами, телепередачами и городскими легендами.

Мы любим погружаться в такие детали, потому что они превращают игру из просто проекта в место, куда хочется вернуться.

А на какие фоновые детали вы обращали внимание в своих любимых играх?

Зимняя хижина в VK Play

10
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Tommy451
Даже сейчас, когда можно многое сгенерировать с помощью нейросетей, самое важное - идея, настроение и посыл.

именно поэтому нужно сейчас сгенерировать арт с помощью нейросети - без идеи, без настроения, без посыла и без пощады.

6
DisAssBella
Как рождается мир

Главное что он сдохнет в разы быстрее, остальное вторично .!.

1
Offn
Даже сейчас, когда можно многое сгенерировать с помощью нейросетей, самое важное - идея, настроение и посыл. Нужно выбрать цвет, придумать слоган, вдохнуть эмоцию.

И это могли бы сделать настоящие художники

1
era aoi

Как же меня бесит этот нейрослоп

1
Pаrallax

Очередной горе-выживач, где ты умираешь от получасового голода/жажды/сна и т.д? И где консервный нож ломается после пяти открытий банок?

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ