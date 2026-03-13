Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.1 60 оценок

Крупное обновление "Зимней хижины"! Патч 0.3

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Игровой мир стал ещё масштабнее и атмосфернее!

Вот что ждёт вас в свежем патче:

  • Карта существенно увеличилась! Теперь у вас гораздо больше простора для исследований, тайных троп и новых построек
  • Добавлена механика зимней рыбалки. Берите удочку и отправляйтесь к воде - пришло время поймать свой лучший улов!
  • Кстати, рыбу можно не только поймать, но и приготовить на огне
  • Теперь дорожки заносит снегом и нам периодически придется их откапывать. Да-да, жизнь в лесу, она такая!
  • Исправили баги
  • Оптимизация стала приоритетом. Игра работает стабильнее и быстрее, чтобы каждый мог наслаждаться процессом без лишних задержек
  • Садитесь на санки и спускайтесь в самую гущу зимних событий. Скорость - ваш лучший союзник, чтобы успеть исследовать самые отдаленные уголки карты
  • Вы не ждали писем, но одно уже лежит в ящике. Анонимный автор знает о вас больше, чем вы предполагаете
  • Теперь свечи сгорают в реальном времени и у нас появилась возможность искать новые! Берегите свечи)

Мы продолжаем улучшать мир «Зимней хижины» и добавлять новые детали. Скорее заходите в игру и делитесь впечатлениями от новых механиках!

