Крупное обновление "Зимней хижины"! Патч 0.3

Игровой мир стал ещё масштабнее и атмосфернее!
Вот что ждёт вас в свежем патче:
- Карта существенно увеличилась! Теперь у вас гораздо больше простора для исследований, тайных троп и новых построек
- Добавлена механика зимней рыбалки. Берите удочку и отправляйтесь к воде - пришло время поймать свой лучший улов!
- Кстати, рыбу можно не только поймать, но и приготовить на огне
- Теперь дорожки заносит снегом и нам периодически придется их откапывать. Да-да, жизнь в лесу, она такая!
- Исправили баги
- Оптимизация стала приоритетом. Игра работает стабильнее и быстрее, чтобы каждый мог наслаждаться процессом без лишних задержек
- Садитесь на санки и спускайтесь в самую гущу зимних событий. Скорость - ваш лучший союзник, чтобы успеть исследовать самые отдаленные уголки карты
- Вы не ждали писем, но одно уже лежит в ящике. Анонимный автор знает о вас больше, чем вы предполагаете
- Теперь свечи сгорают в реальном времени и у нас появилась возможность искать новые! Берегите свечи)
Мы продолжаем улучшать мир «Зимней хижины» и добавлять новые детали. Скорее заходите в игру и делитесь впечатлениями от новых механиках!