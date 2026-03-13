Крупное обновление "Зимней хижины"! Патч 0.3

Игровой мир стал ещё масштабнее и атмосфернее!

Вот что ждёт вас в свежем патче:

Карта существенно увеличилась! Теперь у вас гораздо больше простора для исследований, тайных троп и новых построек

Добавлена механика зимней рыбалки. Берите удочку и отправляйтесь к воде - пришло время поймать свой лучший улов!

Кстати, рыбу можно не только поймать, но и приготовить на огне

Теперь дорожки заносит снегом и нам периодически придется их откапывать. Да-да, жизнь в лесу, она такая!

Исправили баги

Оптимизация стала приоритетом. Игра работает стабильнее и быстрее, чтобы каждый мог наслаждаться процессом без лишних задержек

Садитесь на санки и спускайтесь в самую гущу зимних событий. Скорость - ваш лучший союзник, чтобы успеть исследовать самые отдаленные уголки карты

Вы не ждали писем, но одно уже лежит в ящике. Анонимный автор знает о вас больше, чем вы предполагаете

Теперь свечи сгорают в реальном времени и у нас появилась возможность искать новые! Берегите свечи)

Мы продолжаем улучшать мир «Зимней хижины» и добавлять новые детали. Скорее заходите в игру и делитесь впечатлениями от новых механиках!

