ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
3.8 82 оценки

Мурчащие вести из "Зимней хижины": наш кот ожил!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Сообщаем, что разработка нашего пушистого спутника идет полным ходом!

Теперь это самостоятельный обитатель с базовым ИИ и набором анимаций. Кот исследует пространство вокруг, выбирая маршрут по своему усмотрению. А главное, он очень любит рыбов! Если угостить его свежим уловом, то можно не только заслужить его доверие, но и решить одну из вечных проблем, забыть о надоедливых мышах!

Продолжаем наполнять мир "Зимней хижины" жизнью и интересными деталями!

11
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
AlexVurhis

Я, конечно, не против того, что кто-то там пытается делать свою игру и прочее, но... Сейчас не 90-е, чтобы хвастаться сомнительными достижениями в анимациях примитивного и базового уровня, как и игрового процесса. На дворе 2026 год, где такие игры, процесс разработки и выпуска которых происходит молча без лишнего пафоса. Подобные новости из разряда "Я сегодня сходил покакал" смотрятся нелепо, и скорее вызывает недоумение и отторжение.

7
монcтр

выглядит как вайбкодмусор hah

4
MrX11

Шот как то грустно стало 😿

2
ant 36436
В игре будет "Кладбище домашних животных"

1
FairUlu

Если кота хорошо кормить, он начнёт выполнять квесты?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ