Мурчащие вести из "Зимней хижины": наш кот ожил!

Сообщаем, что разработка нашего пушистого спутника идет полным ходом!

Теперь это самостоятельный обитатель с базовым ИИ и набором анимаций. Кот исследует пространство вокруг, выбирая маршрут по своему усмотрению. А главное, он очень любит рыбов! Если угостить его свежим уловом, то можно не только заслужить его доверие, но и решить одну из вечных проблем, забыть о надоедливых мышах!

Продолжаем наполнять мир "Зимней хижины" жизнью и интересными деталями!