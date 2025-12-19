Новогодний Подарок от Olkon Games: Ранний Доступ "Зимней хижины" - 4 Января в VK Play!

Мы не можем дождаться, чтобы поделиться этой невероятной новостью! Команда Olkon Games с огромной радостью объявляет: ранний доступ нашей атмосферной игры «Зимняя хижина» стартует уже 4 января в VK Play!
Безмерно счастливы, что успели к этому сроку! Последние недели были наполнены упорной работой, бессонными ночами и неистовой страстью, чтобы подарить вам возможность окунуться в уютный зимний мир прямо на каникулах. Представьте: за окном мороз, а вы, укутавшись в плед, исследуете зимнюю локацию, наслаждаясь неповторимой атмосферой. Мы создавали её именно для таких моментов!
Напомним, что это преальфа-версия игры, она будет достаточно короткой, рассчитанной примерно на 30 минут игрового времени. Это лишь первый штрих на огромном холсте!
Но самое интересное впереди! Этот ранний доступ — лишь фундамент. Сразу после старта мы с головой погрузимся в разработку, выпуская регулярные патчи и обновления. «Зимняя хижина» будет стремительно расти на ваших глазах: появятся новые игровые механики, неизведанные локации, персонажи и захватывающие сюжетные линии. Мы планируем очень динамичное развитие, и уже через год наш проект станет по-настоящему масштабной и глубокой игрой.
4 января вы не просто начнете играть – вы станете свидетелями рождения проекта! Присоединившись к нам в самом начале, у вас будет шанс проследить за ростом «Зимней хижины», оценить каждое обновление. Это ваша возможность стать частью истории и увидеть магию «до» и впечатляющее «после»!
Ооо еще один муравейник. Спасибо, мы уже поняли, что трудолюбивы, как муравьи)
да, только это не муравейник, и вы не муравьи
Муравьеды!
столько воды в тексте, а что за игра и про что она - ни слова...
это следующая игра нашей студии "Зимняя хижина", симулятор выживания с видом от первого лица с элементами открытого мира. Можете прочитать еще несколько постов про нее на нашей странице.
Те....по сути...насрали под ёлку получается...
Не проще было написать, что это демка?
нет), не проще, это же не демка
так альфа не подразумевает 30 минут, особенно если это выживач. Вы уж нам обьясните в чем разница между демо и альфой на пол
Вот и я про то же
напомнило игру из вк плей - ждёт, тоже хижина и кот