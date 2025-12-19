Новогодний Подарок от Olkon Games: Ранний Доступ "Зимней хижины" - 4 Января в VK Play!

Мы не можем дождаться, чтобы поделиться этой невероятной новостью! Команда Olkon Games с огромной радостью объявляет: ранний доступ нашей атмосферной игры «Зимняя хижина» стартует уже 4 января в VK Play!

Безмерно счастливы, что успели к этому сроку! Последние недели были наполнены упорной работой, бессонными ночами и неистовой страстью, чтобы подарить вам возможность окунуться в уютный зимний мир прямо на каникулах. Представьте: за окном мороз, а вы, укутавшись в плед, исследуете зимнюю локацию, наслаждаясь неповторимой атмосферой. Мы создавали её именно для таких моментов!

Напомним, что это преальфа-версия игры, она будет достаточно короткой, рассчитанной примерно на 30 минут игрового времени. Это лишь первый штрих на огромном холсте!

Но самое интересное впереди! Этот ранний доступ — лишь фундамент. Сразу после старта мы с головой погрузимся в разработку, выпуская регулярные патчи и обновления. «Зимняя хижина» будет стремительно расти на ваших глазах: появятся новые игровые механики, неизведанные локации, персонажи и захватывающие сюжетные линии. Мы планируем очень динамичное развитие, и уже через год наш проект станет по-настоящему масштабной и глубокой игрой.

4 января вы не просто начнете играть – вы станете свидетелями рождения проекта! Присоединившись к нам в самом начале, у вас будет шанс проследить за ростом «Зимней хижины», оценить каждое обновление. Это ваша возможность стать частью истории и увидеть магию «до» и впечатляющее «после»!

Зимняя хижина в VK Play