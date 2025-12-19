ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.5 37 оценок

Новогодний Подарок от Olkon Games: Ранний Доступ "Зимней хижины" - 4 Января в VK Play!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мы не можем дождаться, чтобы поделиться этой невероятной новостью! Команда Olkon Games с огромной радостью объявляет: ранний доступ нашей атмосферной игры «Зимняя хижина» стартует уже 4 января в VK Play!

Безмерно счастливы, что успели к этому сроку! Последние недели были наполнены упорной работой, бессонными ночами и неистовой страстью, чтобы подарить вам возможность окунуться в уютный зимний мир прямо на каникулах. Представьте: за окном мороз, а вы, укутавшись в плед, исследуете зимнюю локацию, наслаждаясь неповторимой атмосферой. Мы создавали её именно для таких моментов!

Напомним, что это преальфа-версия игры, она будет достаточно короткой, рассчитанной примерно на 30 минут игрового времени. Это лишь первый штрих на огромном холсте!

Но самое интересное впереди! Этот ранний доступ — лишь фундамент. Сразу после старта мы с головой погрузимся в разработку, выпуская регулярные патчи и обновления. «Зимняя хижина» будет стремительно расти на ваших глазах: появятся новые игровые механики, неизведанные локации, персонажи и захватывающие сюжетные линии. Мы планируем очень динамичное развитие, и уже через год наш проект станет по-настоящему масштабной и глубокой игрой.

4 января вы не просто начнете играть – вы станете свидетелями рождения проекта! Присоединившись к нам в самом начале, у вас будет шанс проследить за ростом «Зимней хижины», оценить каждое обновление. Это ваша возможность стать частью истории и увидеть магию «до» и впечатляющее «после»!

Зимняя хижина в VK Play

Комментарии:
DezkQ
13
Olkon Games

Ооо еще один муравейник. Спасибо, мы уже поняли, что трудолюбивы, как муравьи)

7
Подросток Гэри Olkon Games

да, только это не муравейник, и вы не муравьи

5
DezkQ Подросток Гэри

Муравьеды!

1
Footmob

столько воды в тексте, а что за игра и про что она - ни слова...

5
Olkon Games

это следующая игра нашей студии "Зимняя хижина", симулятор выживания с видом от первого лица с элементами открытого мира. Можете прочитать еще несколько постов про нее на нашей странице.

5
3aratyctra

Те....по сути...насрали под ёлку получается...

4
canteexnik

Не проще было написать, что это демка?

3
Olkon Games

нет), не проще, это же не демка

4
Samurai North Olkon Games

так альфа не подразумевает 30 минут, особенно если это выживач. Вы уж нам обьясните в чем разница между демо и альфой на пол

3
canteexnik Samurai North

Вот и я про то же

1
QuadrupedalGilbert

напомнило игру из вк плей - ждёт, тоже хижина и кот