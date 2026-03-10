ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.2 57 оценок

Новые истории в эфире радио в игре "Зимняя хижина". Успейте услышать первыми

Olkon Games Официальный аккаунт

Одиночество в лесу - особая форма медитации. Но даже самому суровому исследователю иногда хочется услышать человеческий голос. Специально для «Зимней хижины» мы создали радиостанцию «Просто радио», чтобы каждый игрок почувствовал: где-то там, за пеленой снега, есть другой мир.

Сейчас мы активно работаем над наполнением эфира и записали новые рекламные вставки. Делимся с вами одним из примеров!

Напоминаем, что уже на этой неделе выйдет обновление! А вместе с ним вырастет и цена. Сейчас - последняя возможность приобрести игру по текущей стоимости

MistaSpider

А авторы опять за старое 😆

1
DisAssBella
Новые истории в эфире радио в игре "Зимняя хижина".

Кому заплатить чтоб этого некогда не слышать?

Alex Energy

Я не успел(