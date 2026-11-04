Новый дом в игре "Зимняя Хижина"

Если посмотреть, то половина игр про современную Россию - это грустные пост-апокалипсисы, панельные дома, катакомбы всякие депрессивные и т.д.

Зимняя Хижина совсем о другом. Настоящая игра, отображающая реальность: совершенно обычный молодой человек, современный житель России, уезжает перезагрузится за город и собраться с мыслями. Да, у нас не гид по красивым местам и прочее, - просто у нас игра без чернухи и депрессухи.

Игра, которая отображает современную Россию. Зимняя Хижина НЕ политическая игра. Это не игра про устройство страны или что-то в этом роде, но антураж современности читается, так как действие происходит в наши дни. Кто-то же должен отобразить как у нас все обстоит на самом деле.

В России по статистике за 2025 год поставили на кадастровый учет более 466 тысяч (!) индивидуальных жилых домов. И это явно не избушки, а красивые, современные дома. И это только за год. Получается миллионы людей живут или приезжают на выходные в современные загородные дома, но разработчики (не все) продолжают делать игры про панельки, грязные подъезды, Борис-Ракеты и вот это вот всё. Хватит это терпеть!

В нашей игре, главный герой находит один из таких современных домов не так далеко от заброшенной хижины, где он обустроился.

Так как игра - это всегда аллегория, то эту локацию мы сравнили с современной Россией: не плохой (бывает и намного лучше) загородный дом, камин, гараж, машина - типичный портрет среднего русского человека сегодня. И конечно же ноутбук на столе с запущенной игрой "Храм Зеленой Луны" :-P Куда ж без этого.

В этом доме можно будет найти лут и (может быть) поспать. Последнее не решили. Вдруг хозяин объявится :-D

Коллеги, что предложите? Тут идея была вывести надпись на экран ""Это чужая кровать. Я не могу лечь спать", а кто-то предложил, что если ляжем спать, то приедет ГНР и нас заберет :-D

Что еще сделать в доме? Может туалет? ТВ сделать активным?

Предлагайте!