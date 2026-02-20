Новый патч в "Зимней хижине": будет ли это ваша добыча в проруби или в лесу?

В тишине заснеженного леса каждый звук обретает значение. Скрип снега, потрескивание веток, мерное дыхание. А что, если добавить к этой симфонии тихий всплеск воды и натяжение лески?

Мы готовим для «Зимней хижины» новую механику - рыбалку. Для кого-то она станет моментом уединения, когда под треск льда и шепот ветра можно замереть у проруби, наблюдая за игрой света на воде. Для других - это азарт и важная часть выживания в суровых условиях. Мы стараемся сделать этот процесс максимально атмосферным: от звука бурения лунки до того самого трепетного мгновения поклёвки.

Рыбалка будет доступна в следующем патче в VK Play, который выйдет уже в марте!

А какой способ добычи ресурсов ближе вам? Тихая рыбалка или активная охота?

Не пропустите новый патч! Зимняя хижина доступна в VK Play