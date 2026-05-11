Появилось видео прохождения Зимней Хижины от руководителя студии Olkon Games. Версия билда 0.4

Привет, читатели!

Собственно, вся суть в заголовке: вчера обещали видео, нам скинули, мы тут же публикуем.

Продолжение прохождения раннего доступа будущего хита - игры "Зимняя Хижина" от нашей студии Olkon Games.

Немного цифр: в Steam пока 4050 вишей, в VK Play 1487. Рекламу нигде не покупали, у блогеров не выходили, на фестивали не ездили, затрачено 0 рублей, 0 копеек. Спасибо читателям двух сайтов, этого и еще одного (без названия, чтобы рекламу не давать). Особое спасибо Playground, тут самая добрая, теплая и ламповая аудитория!

После старта рекламной активности планируем добраться до 100 000 вишей в Steam в 2027-ом году.

Ну а пока, приятного просмотра!

Работа над игрой продолжается, работаем на полную катушку.