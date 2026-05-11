Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
3.1 131 оценка

Появилось видео прохождения Зимней Хижины от руководителя студии Olkon Games. Версия билда 0.4

Olkon Games Официальный аккаунт

Привет, читатели!

Собственно, вся суть в заголовке: вчера обещали видео, нам скинули, мы тут же публикуем.
Продолжение прохождения раннего доступа будущего хита - игры "Зимняя Хижина" от нашей студии Olkon Games.

Немного цифр: в Steam пока 4050 вишей, в VK Play 1487. Рекламу нигде не покупали, у блогеров не выходили, на фестивали не ездили, затрачено 0 рублей, 0 копеек. Спасибо читателям двух сайтов, этого и еще одного (без названия, чтобы рекламу не давать). Особое спасибо Playground, тут самая добрая, теплая и ламповая аудитория!

После старта рекламной активности планируем добраться до 100 000 вишей в Steam в 2027-ом году.

Ну а пока, приятного просмотра!

Работа над игрой продолжается, работаем на полную катушку.

AudioslaveOo

круто, желаю удачи, может наконец-то свершится ваша мечта и вы переедете с концлагеря в USA зарабатывать бабки!

Serious Ash

Припев вполне соответствует вашей деятельности...

Sinerous

ну наконец то сайт починили и можно новости по зимней хижине почитать

Demian Averon
RoughPalor

Denuvo будет ?

