Рассказываем, что изменил новый патч в Зимней хижине

Создание игры — процесс трудоемкий, особенно когда в команде всего 4 человека. Мы в Olkon Games вкладываем в этот проект всё свободное время, и для нас это настоящий вызов. «Зимняя хижина» — долгосрочный проект, финал которого наступит через год-два, но играть и наблюдать за его развитием можно уже сейчас.
Часто нас просят добавить всё и сразу — от охоты до крафта. Мы слышим все пожелания! Но разработка — это тысячи мелких деталей, требующих времени. Тем не менее, мы движемся вперед семимильными шагами.
Какие изменения включил в себя новый патч?
- Расширили карту в 2 раза.
- Добавили на доску объявлений плакат с персонажем, которого вы точно узнаете)
- Внедрили динамическую смену погоды.
- Перепрятали гвоздодер (теперь придется его поискать :))
- Создали 4 новые постройки, которые вы можете исследовать.
- Поменяли текстуру снега, который вы можете копать (сделали намного лучше).
- Создали новую механику — «фонарь» (теперь вы можете более комфортно перемещаться в темное время суток и в темных помещениях).
- Создали механику мангала (теперь вы сможете его найти и поставить в строго отведенное место) - в будущем вы сможете готовить на нем рыбу.
- Добавили возможность отмечать на календаре текущую дату.
- Добавили в игру лекарства, которые лечат персонажа, если он получил урон.
- Добавили возможность получить урон от огня.
- Добавили на локацию карту и создали механику ориентирования - теперь вы сможете сверяться с ней на местности.
- Добавили медведя (познакомитесь с ним на второй игровой день).
- Добавили смерть от медведя (будьте с ним осторожны).
- Сделали механику сна: когда персонаж ложится спать — проходит 8 игровых часов.
- Увеличили длительность радио до 1 часа реального времени (до этого было 5 минут).
- Добавили 2 записки с нарративом.
- Добавили множество звуков в игровой мир.
- Пофиксили баги.
- Добавили два новых уникальных события на второй игровой день.
- Ускорили течение времени суток (в первой версии игровые сутки длились 2 часа реального времени, в текущей - 72 минуты, что оказалось комфортнее).
- Добавили санки на локацию (но не успели сделать механику катания на них - ждите в следующем патче).
Работа кипит! Уже в марте мы представим большое обновление с новыми механиками и и расширением мира.
