Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
Рассказываем, что изменил новый патч в Зимней хижине

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Создание игры — процесс трудоемкий, особенно когда в команде всего 4 человека. Мы в Olkon Games вкладываем в этот проект всё свободное время, и для нас это настоящий вызов. «Зимняя хижина» — долгосрочный проект, финал которого наступит через год-два, но играть и наблюдать за его развитием можно уже сейчас.

Часто нас просят добавить всё и сразу — от охоты до крафта. Мы слышим все пожелания! Но разработка — это тысячи мелких деталей, требующих времени. Тем не менее, мы движемся вперед семимильными шагами.

Какие изменения включил в себя новый патч?

  1. Расширили карту в 2 раза.
  2. Добавили на доску объявлений плакат с персонажем, которого вы точно узнаете)
  3. Внедрили динамическую смену погоды.
  4. Перепрятали гвоздодер (теперь придется его поискать :))
  5. Создали 4 новые постройки, которые вы можете исследовать.
  6. Поменяли текстуру снега, который вы можете копать (сделали намного лучше).
  7. Создали новую механику — «фонарь» (теперь вы можете более комфортно перемещаться в темное время суток и в темных помещениях).
  8. Создали механику мангала (теперь вы сможете его найти и поставить в строго отведенное место) - в будущем вы сможете готовить на нем рыбу.
  9. Добавили возможность отмечать на календаре текущую дату.
  10. Добавили в игру лекарства, которые лечат персонажа, если он получил урон.
  11. Добавили возможность получить урон от огня.
  12. Добавили на локацию карту и создали механику ориентирования - теперь вы сможете сверяться с ней на местности.
  13. Добавили медведя (познакомитесь с ним на второй игровой день).
  14. Добавили смерть от медведя (будьте с ним осторожны).
  15. Сделали механику сна: когда персонаж ложится спать — проходит 8 игровых часов.
  16. Увеличили длительность радио до 1 часа реального времени (до этого было 5 минут).
  17. Добавили 2 записки с нарративом.
  18. Добавили множество звуков в игровой мир.
  19. Пофиксили баги.
  20. Добавили два новых уникальных события на второй игровой день.
  21. Ускорили течение времени суток (в первой версии игровые сутки длились 2 часа реального времени, в текущей - 72 минуты, что оказалось комфортнее).
  22. Добавили санки на локацию (но не успели сделать механику катания на них - ждите в следующем патче).

Работа кипит! Уже в марте мы представим большое обновление с новыми механиками и и расширением мира.

Зимняя хижина в VK Play

RoughPalor

Добавьте урон во время сна !

Neko-Aheron

Где будет нормальная игра ?

Janekste

Смотрю я на это всё и не понимаю, что здесь должно заставить меня захотеть поиграть игру... сегодня не 90-ые, чтоб такое привлекало. Сегодня 2026 год, на минуточку, сообщите кто-нибудь об этом разработчикам! Точка.

cнежинка

Laicus

Это каким атрофированным лентяем нужно быть, чтобы вместо поездки за город, играть в подобные игры. Ладно еще The Long Dark, там хотя бы выживание после геомагнитной катастрофы, а играть в бытовуху, это верх маразма.

bysaturn

Интерфейс современный вы конечно делать не будете.

DisAssBella

Ясно, пойду в TLD

