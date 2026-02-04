Рассказываем, что изменил новый патч в Зимней хижине

Создание игры — процесс трудоемкий, особенно когда в команде всего 4 человека. Мы в Olkon Games вкладываем в этот проект всё свободное время, и для нас это настоящий вызов. «Зимняя хижина» — долгосрочный проект, финал которого наступит через год-два, но играть и наблюдать за его развитием можно уже сейчас.

Часто нас просят добавить всё и сразу — от охоты до крафта. Мы слышим все пожелания! Но разработка — это тысячи мелких деталей, требующих времени. Тем не менее, мы движемся вперед семимильными шагами.

Какие изменения включил в себя новый патч?

Расширили карту в 2 раза. Добавили на доску объявлений плакат с персонажем, которого вы точно узнаете) Внедрили динамическую смену погоды. Перепрятали гвоздодер (теперь придется его поискать :)) Создали 4 новые постройки, которые вы можете исследовать. Поменяли текстуру снега, который вы можете копать (сделали намного лучше). Создали новую механику — «фонарь» (теперь вы можете более комфортно перемещаться в темное время суток и в темных помещениях). Создали механику мангала (теперь вы сможете его найти и поставить в строго отведенное место) - в будущем вы сможете готовить на нем рыбу. Добавили возможность отмечать на календаре текущую дату. Добавили в игру лекарства, которые лечат персонажа, если он получил урон. Добавили возможность получить урон от огня. Добавили на локацию карту и создали механику ориентирования - теперь вы сможете сверяться с ней на местности. Добавили медведя (познакомитесь с ним на второй игровой день). Добавили смерть от медведя (будьте с ним осторожны). Сделали механику сна: когда персонаж ложится спать — проходит 8 игровых часов. Увеличили длительность радио до 1 часа реального времени (до этого было 5 минут). Добавили 2 записки с нарративом. Добавили множество звуков в игровой мир. Пофиксили баги. Добавили два новых уникальных события на второй игровой день. Ускорили течение времени суток (в первой версии игровые сутки длились 2 часа реального времени, в текущей - 72 минуты, что оказалось комфортнее). Добавили санки на локацию (но не успели сделать механику катания на них - ждите в следующем патче).

Работа кипит! Уже в марте мы представим большое обновление с новыми механиками и и расширением мира.

Зимняя хижина в VK Play