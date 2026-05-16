Самое ламповое обновление Зимней хижины уже доступно!

Мир «Зимней хижины» стал шире и богаче. Нам важно, чтобы ваше одиночество в лесу было наполнено смыслом, поэтому в этом обновлении мы сосредоточились на деталях и расширении границ.

Что изменилось:

Масштаб мира: игровая карта стала шире. Появились новые зоны для исследования, в разработку введена локация «Заброшенная турбаза», там вас ждут уникальные находки и новые вопросы без ответов.

Мастерская и крафт: теперь можно почувствовать себя настоящим мастером, восстанавливая найденную мебель или мастеря что-то полезное для лесных обитателей

Легендарный кот живет полноценной жизнью! Его визиты спонтанны, а поведение зависит от того, насколько вы гостеприимны

Историческое окружение: мы добавили исторический контекст через плакаты разных времен - от дореволюционной России до конца прошлого века. Рассматривать их, пока за окном метель - особое удовольствие.

Техническая часть: провели оптимизацию и научили мир реагировать на ваши действия через систему случайных событий

Так же мы приступили к интеграции геймпада в проект, чтобы в будущем портировать игру на консолях.

Мы стараемся делать игру такой, в которой хочется задержаться подольше, просто чтобы послушать радио или погладить кота, разжечь огонь, вскипятить чайник и послушать пение лесных птиц.

Если вы ищете способ провести спокойный вечер в компании своих мыслей и зимнего леса, заглядывайте к нам.

Добро пожаловать в Зимнюю Хижину!