Самое ламповое обновление Зимней хижины уже доступно!

Мир «Зимней хижины» стал шире и богаче. Нам важно, чтобы ваше одиночество в лесу было наполнено смыслом, поэтому в этом обновлении мы сосредоточились на деталях и расширении границ.
Что изменилось:
Масштаб мира: игровая карта стала шире. Появились новые зоны для исследования, в разработку введена локация «Заброшенная турбаза», там вас ждут уникальные находки и новые вопросы без ответов.
Мастерская и крафт: теперь можно почувствовать себя настоящим мастером, восстанавливая найденную мебель или мастеря что-то полезное для лесных обитателей
- Легендарный кот живет полноценной жизнью! Его визиты спонтанны, а поведение зависит от того, насколько вы гостеприимны
- Историческое окружение: мы добавили исторический контекст через плакаты разных времен - от дореволюционной России до конца прошлого века. Рассматривать их, пока за окном метель - особое удовольствие.
- Техническая часть: провели оптимизацию и научили мир реагировать на ваши действия через систему случайных событий
Так же мы приступили к интеграции геймпада в проект, чтобы в будущем портировать игру на консолях.
Мы стараемся делать игру такой, в которой хочется задержаться подольше, просто чтобы послушать радио или погладить кота, разжечь огонь, вскипятить чайник и послушать пение лесных птиц.
Если вы ищете способ провести спокойный вечер в компании своих мыслей и зимнего леса, заглядывайте к нам.
Добро пожаловать в Зимнюю Хижину!
Задумка хороша. Задумка интересна. Реализация... время покажет!
Фу
Хотелось чёнить сказать про этот симулятор бомжа, не не буду)
Вы даже готовый скворечник не можете нормально разместить...
Удачи и творческих успехов в вашем труде!