Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
3.1 138 оценок

Самое ламповое обновление Зимней хижины уже доступно!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мир «Зимней хижины» стал шире и богаче. Нам важно, чтобы ваше одиночество в лесу было наполнено смыслом, поэтому в этом обновлении мы сосредоточились на деталях и расширении границ.

Что изменилось:

Масштаб мира: игровая карта стала шире. Появились новые зоны для исследования, в разработку введена локация «Заброшенная турбаза», там вас ждут уникальные находки и новые вопросы без ответов.

Мастерская и крафт: теперь можно почувствовать себя настоящим мастером, восстанавливая найденную мебель или мастеря что-то полезное для лесных обитателей

  • Легендарный кот живет полноценной жизнью! Его визиты спонтанны, а поведение зависит от того, насколько вы гостеприимны
  • Историческое окружение: мы добавили исторический контекст через плакаты разных времен - от дореволюционной России до конца прошлого века. Рассматривать их, пока за окном метель - особое удовольствие.
  • Техническая часть: провели оптимизацию и научили мир реагировать на ваши действия через систему случайных событий

Так же мы приступили к интеграции геймпада в проект, чтобы в будущем портировать игру на консолях.

Мы стараемся делать игру такой, в которой хочется задержаться подольше, просто чтобы послушать радио или погладить кота, разжечь огонь, вскипятить чайник и послушать пение лесных птиц.
Если вы ищете способ провести спокойный вечер в компании своих мыслей и зимнего леса, заглядывайте к нам.

Добро пожаловать в Зимнюю Хижину!

Комментарии:
illund

Задумка хороша. Задумка интересна. Реализация... время покажет!

Бенедикт Вольфрамович

Фу

MaliciousAcolyte

Хотелось чёнить сказать про этот симулятор бомжа, не не буду)

Serious Ash

Вы даже готовый скворечник не можете нормально разместить...

Marat Ishmuratov

Удачи и творческих успехов в вашем труде!

