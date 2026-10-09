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Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
3.3 187 оценок

"Скоро все будут в Зимней Хижине": полноценный релиз игры и загородный домик для игрока

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Зима все ближе и все ближе полноценный релиз нашего проекта. Мы не ставим уже никакие сроки, потому что во-первых игра уже в доступе и ее может попробовать любой желающий в раннем доступе прямо сейчас. А во-вторых выставлять сроки на то, чтобы убрать галочку ранний доступ не имеет смысла и мы больше не будем этого делать :-)

Игру создают люди в свободное от основной работы время, в удовольствие и с любовью. Этот проект для всех участников - творческая самореализация и чистое удовольствие. Поэтому сроков мы себе ставить просто не хотим и будем делать игру пока нам это нравится, есть запал и желание.

Сейчас с командой трудимся над загородным домом, который найдет главный герой примерно на 5-ый игровой день. Эта локация будет проработана, со своими фишками и плюшками, с отсылками и конечно же богата ресурсами.

Игроков приходит все больше и больше. В среднем 7-10 добавлений в виш лист ежедневно. Рады видеть как развивается площадка VK Play и что о нашей игре каждый день узнаёт всё больше и больше людей!

Скоро зима, Зимняя Хижина ждёт тебя!

ПК 14 Обновления 15
122
54
Комментарии:  54
Ваш комментарий
Дима Бoровинский
Скоро все будут в Зимней Хижине

Полтора землекопа это не все. И что такое VK Play? Там тоже полтора землекопа как и в Стиме?

69
Твоя Мaмкa
Скоро все будут в Зимней Хижине

Звучит, как угроза

69
TedBaggins

Если такие игры и создаются, то с современной графикой, чтобы хотя бы полюбоваться на картинку. Кому нужно ваше доисторическое мыло?

52