"Скоро все будут в Зимней Хижине": полноценный релиз игры и загородный домик для игрока

Зима все ближе и все ближе полноценный релиз нашего проекта. Мы не ставим уже никакие сроки, потому что во-первых игра уже в доступе и ее может попробовать любой желающий в раннем доступе прямо сейчас. А во-вторых выставлять сроки на то, чтобы убрать галочку ранний доступ не имеет смысла и мы больше не будем этого делать :-)
Игру создают люди в свободное от основной работы время, в удовольствие и с любовью. Этот проект для всех участников - творческая самореализация и чистое удовольствие. Поэтому сроков мы себе ставить просто не хотим и будем делать игру пока нам это нравится, есть запал и желание.
Сейчас с командой трудимся над загородным домом, который найдет главный герой примерно на 5-ый игровой день. Эта локация будет проработана, со своими фишками и плюшками, с отсылками и конечно же богата ресурсами.
Игроков приходит все больше и больше. В среднем 7-10 добавлений в виш лист ежедневно. Рады видеть как развивается площадка VK Play и что о нашей игре каждый день узнаёт всё больше и больше людей!
Скоро зима, Зимняя Хижина ждёт тебя!
Полтора землекопа это не все. И что такое VK Play? Там тоже полтора землекопа как и в Стиме?
Звучит, как угроза
Если такие игры и создаются, то с современной графикой, чтобы хотя бы полюбоваться на картинку. Кому нужно ваше доисторическое мыло?