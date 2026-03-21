ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4 65 оценок

The Long Dark и Зимняя Хижина

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Зимняя Хижина - это уютная выживалка (cozy survival)

Нам приятно, что игру сравнивают с Long Dark, но у нас совсем другой вайб: в нашей игре не надо прятаться от сбежавших из тюрьмы бандитов или перевязывать кровавые раны. У нас уютное и атмосферное времяпровождение, поиск смысла и себя. Наш герой, Никита, перезагружается и обретает новый смысл где-то в русской глубинке.

Мы ловим рыбу, чистим снег (этого нет в Long Dark), а в будущем и приручаем кота :-)

Однако, нас сравнивают с Long Dark все чаще и нам такое сравнение очень приятно! Потому что вся команда играла в эту замечательную игру и мы ее правда любим. Ну что ж, раз есть такое сравнение, мы не против!

В Long Dark на некоторых домах висит канадский флаг, мы же решили повесить наш родной триколор! В будущем его нужно будет найти в мире игры, чтобы повесить, но пока он висит сразу же.

Мы постараемся передать много элементов из нашей повседневной жизни, счастливы приложить руку к популяризации России и нашей культуры. Нас очень греет эта мысль! Обещаем, что не будет никакого квасного патриотизма, но нотки любви к Родине просто неизбежны.

А игра уже доступна в VK Play, мы постоянно работаем над ней и с каждым обновлением в игре мир становится все больше и больше, а так же появляется все больше активностей.

ПК Индустрия Обновления
14
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
PanKotovsky
Нам приятно, что игру сравнивают с Long Dark
Однако, нас сравнивают с Long Dark все чаще
Ну что ж, раз есть такое сравнение, мы не против!
3
StoneChewer

А hud по-приколу с tld скопипастен?

1
Raphtallia
в нашей игре не надо прятаться от сбежавших из тюрьмы бандитов или перевязывать кровавые раны.

Т.е. ничего интересного у вас нет... XD

У нас уютное и атмосферное времяпровождение, поиск смысла и себя.

Звучит как что-то скучное и душное.