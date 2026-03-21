The Long Dark и Зимняя Хижина

Зимняя Хижина - это уютная выживалка (cozy survival)

Нам приятно, что игру сравнивают с Long Dark, но у нас совсем другой вайб: в нашей игре не надо прятаться от сбежавших из тюрьмы бандитов или перевязывать кровавые раны. У нас уютное и атмосферное времяпровождение, поиск смысла и себя. Наш герой, Никита, перезагружается и обретает новый смысл где-то в русской глубинке.

Мы ловим рыбу, чистим снег (этого нет в Long Dark), а в будущем и приручаем кота :-)

Однако, нас сравнивают с Long Dark все чаще и нам такое сравнение очень приятно! Потому что вся команда играла в эту замечательную игру и мы ее правда любим. Ну что ж, раз есть такое сравнение, мы не против!

В Long Dark на некоторых домах висит канадский флаг, мы же решили повесить наш родной триколор! В будущем его нужно будет найти в мире игры, чтобы повесить, но пока он висит сразу же.

Мы постараемся передать много элементов из нашей повседневной жизни, счастливы приложить руку к популяризации России и нашей культуры. Нас очень греет эта мысль! Обещаем, что не будет никакого квасного патриотизма, но нотки любви к Родине просто неизбежны.

А игра уже доступна в VK Play, мы постоянно работаем над ней и с каждым обновлением в игре мир становится все больше и больше, а так же появляется все больше активностей.