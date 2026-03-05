Тишина, лед и ожидание: ловим дзен в "Зимней хижине"

Хруст снега под ногами, мерный плеск воды и абсолютное уединение. Мы в Olkon Games считаем, что зимняя рыбалка — это не про количество улова, а про ту самую магию момента.

В новом обновлении, которое выйдет уже в этом месяце, рыбалка станет доступна каждому. Мы сохранили реализм: рыба будет клевать рандомно. Можно просидеть минуту, а можно и три, наслаждаясь видом. Но мы позаботились, чтобы эти минуты ожидания стали для вас настоящей медитацией.

Что делать с уловом? Выбор за вами:

— рискнуть и съесть сырой (но будьте готовы к последствиям!)

— приготовить на том самом гриле из сарая

— или накормить для кота, который появится в игре в апреле

В финальной версии рыбалки вам придется сначала найти бур и сделать лунку, но сейчас мы хотим, чтобы вы как можно скорее окунулись в эту атмосферу. Как вы считаете, долгое ожидание клёва добавляет игре реализма или лучше сделать процесс быстрее?

