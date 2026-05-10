В Зимней хижине много нового. Готовим большое обновление

Всем привет!

А мы вовсю работаем над новым патчем, который планируем залить уже на следующей неделе. Изменений будет очень много! Игра серьезно выросла и стала полноценным продуктом. В среднем с нуля и до полного исследования мира и прохождения 4-ех игровых дней у игроков уходит от 3-ех часов. У кого-то 4 часа.

В нашей игре не надо торопиться, в ней надо жить :-)

Судя по статистике игры уже сейчас кто-то играет и 5 и даже 8 часов.

Мы добавили крафт и пока 2 предмета, которые можно скрафтить (в будущем будет намного больше)

Более подробно об изменениях расскажем в видео, которое записал основатель студии. Выложим его сегодня - завтра.

Stay tuned.