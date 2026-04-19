В Зимней Хижине поселились кот, легендарные плакаты и часы. А еще мы вышли на след Михалыча

Всем привет! Рассказываем новости разработки.

За 2 недели мы сделали очень многое, но оно все в черновом состоянии, следующее обновление мы очень постараемся сделать в конце апреля.

Итак, что же сделано? Буквально на первой фотографии видно несколько наших наработок:

1. Повесили часы в хижине и они показывают реальное игровое время. Мы уберем цифры с левого верхнего угла экрана и сделаем наблюдение за временем без отвлекающего игроков интерфейса (мы не любим с командой, когда на экране кучу всего, всяких цифр, кружков и прочего, это отвлекает, поэтому у нас все будет максимально приближено к реальности. Нужно посмотреть время? Пожалуйста, часы.)

2. Легендарные плакаты. В игре уже разбросаны эти плакаты, которые символизируют Россию разных периодов. Так, на скриншоте видно: 19 век, СССР и 1990-ые годы. Настолько разные периоды нами любимой страны. В игре будут еще плакаты, на скрине не все, но и представленные надо еще найти

3. Крафт! Долгожданный крафт. Друзья, рады сообщить, что механика создана на 80%. Осталось совсем немного, интерфейс прикрутить, звуки и тд. Главное - сделана логика. И теперь вы сможете собрать кормушку, а так же починить стул (найденный в заброшке) и оборудовать им свою хижину. В будущем мы найдем семечки и если догадаемся их засыпать в кормушку, то через какое-то время в этой локации поселятся птички, которые будут радовать нас своим пением. В будущем мы с командой придумаем много разных предметов, которые можно будет крафтить. Вот одна из идей: будка для собаки. Если у нас останется жить пёс, он будет охранять хижину. В противном случае ее рандомно могут ограбить пока нас нет и украсть весь наш лут :-( Кстати, как идея?

4. Начали создавать домики заброшенной турбазы. Это будет целая отдельная локация, а внутри будет много интересного.

5. Ну и конечно же тот самый легендарный кот, о котором мы рассказывали Он уже в билде. Его уже можно кормить, но пока логика готова не до конца и кот ведет себя своенравно - появляется когда хочет и потом уходит когда пожелает. Ох уж эти коты! Даже в игре они очень свободолюбивые Сейчас пока это все наработки. Как уже писали выше, большое обновление выйдет в конце апреля. Мы будем очень стараться успеть к этому сроку

Работаем!

Игра уже доступна в очень-очень раннем доступе