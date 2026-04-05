В Зимней Хижине поселился кот

Встречайте нового персонажа в Зимней Хижине: кот!
Тот самый кот, о котором мы писали еще зимой. Он появится на 4-ый игровой день и если игрок догадается покорить его рыбкой, то кот останется жить вместе с вами :)
Он будет ловить мышей, которые завелись в хижине и просто создавать неповторимую обстановку, ведь как известно без кота и жизнь не та :-)
Как нам его назвать? Пишите ваши предложения
А игра в очень-очень раннем доступе уже тут:
https://vkplay.ru/play/game/zimnjaja-hizhina-46125/
Стабильно раз в месяц (а иногда и чаще) выпускаем обновления, в которых игра расширяется: становится больше игровых механик и разрастается карта нашего мира.
Каждый чих своей окуительной игры надо публиковать? Автор, без негатива, но может лучше дождаться какого-то набора обновлений и потом разом все представить? Вы и так собираете тонну негатива, на какую реакцию вы рассчитываете с такой новость?
Следующая новость: Кот посрал
Карасик
Зимняя хижина это цифровой антидепрессант, где ты просто существуешь внутри уютного сугроба, греешься у пиксельного костра и плевать хотел на весь остальной мир.