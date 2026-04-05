В Зимней Хижине поселился кот

Встречайте нового персонажа в Зимней Хижине: кот!

Тот самый кот, о котором мы писали еще зимой. Он появится на 4-ый игровой день и если игрок догадается покорить его рыбкой, то кот останется жить вместе с вами :)

Он будет ловить мышей, которые завелись в хижине и просто создавать неповторимую обстановку, ведь как известно без кота и жизнь не та :-)

Как нам его назвать? Пишите ваши предложения

А игра в очень-очень раннем доступе уже тут:

Стабильно раз в месяц (а иногда и чаще) выпускаем обновления, в которых игра расширяется: становится больше игровых механик и разрастается карта нашего мира.