В "Зимней хижине" появится система сохранений, а крафт продолжит расширяться

Разработчики уютной игры «Зимняя хижина» поделились новостями о ближайших обновлениях проекта. Помимо новых возможностей для крафта, команда подтвердила, что уже работает над одной из самых ожидаемых функций сообщества — полноценной системой сохранений.

Недавно в игре появилась возможность создать и установить флаг возле хижины, чтобы дом было легче заметить издалека. Однако авторы отмечают, что это лишь первый шаг в развитии системы крафта. В будущем игроков ждёт ещё больше предметов для обустройства жилища и создания по-настоящему уютной атмосферы.

Главной новостью стало подтверждение работы над сохранениями. По словам разработчиков, новый билд с этой функцией планируется выпустить уже в июне. После его выхода прогресс игроков больше не будет теряться между игровыми сессиями — именно этого многие пользователи просили с момента появления проекта.

Авторы также продолжают собирать идеи для будущих предметов интерьера. Среди возможных вариантов называются коврик у двери, книжная полка и даже отдельное спальное место для кота. Судя по настроению разработчиков, акцент по-прежнему делается на создании тёплой и живой атмосферы небольшого зимнего убежища.

Для подобных уютных игр система сохранений часто становится одним из ключевых элементов комфорта, поэтому её появление может оказаться не менее важным обновлением, чем новые механики крафта. Теперь остаётся дождаться июньского билда и посмотреть, какие ещё возможности для обустройства хижины подготовила команда.