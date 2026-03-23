В Зимней Хижине всегда уютно и хорошо

Продолжаем рассказывать вам про разработку уютнейшего проекта, игры "Зимняя Хижина"

Игра создается на глазах игроков, постоянно выходят обновления, мир игры становится больше и игра обрастает новыми механиками и контентом.

Итак, на сегодняшний день (версия 0.3b) герой игры Никита может прожить в игре 3 игровых дня. 1 игровой день у нас - это 60 минут реального времени. В чем смысл и вайб игры? В времяпровождении. Мы постарались создать уютный мир, в котором просто хочется жить и находится. Никита решил перезагрузится, его достали бытовые проблемы и сложности, он дошел до точки кипения и поэтому уехал просто куда глаза глядят, а хижину он нашел случайно. Она заброшена и ее построил некто Костян ака Леший, который оставил записку тому, кто найдем эту хижину. Кстати, в реальной жизни такие хижины существуют. Не такие большие и не такие проработанные, конечно, но тем не менее. Игра - это всегда условность и если строить такую же землянку как в жизни, то вы будете видеть только стены и потолок :-D

Не на правах рекламы, но по факту: в Самарской области есть такой блогер, который построил землянку, ходит туда, снимает блог и приглашает посетить эту землянку любого желающего. Канал писать не будем, вы и сами найдете, если захотите.

Итак, что можно сделать и найти в игре за эти 3 игровых дня? Рассказываем:

1. Копать снег. Куда без этого? Зима, хижина, снег, лопата. Кроме того, снег будет выпадать еще и еще, поэтому чистить придется довольно-таки часто. В текущей версии 0.3b пока выпадает только 2 раза, но это самое начало

2. Разводить огонь: печка, костры, мангал

3.Качаться на кресле качалке. Да-да! Та самая атмосфера. Можно просто сидеть и наслаждаться поскрипыванием пола, воем ветра за окном и треском огня.

4.Слушать радио. Для игры мы создали настоящую радиостанцию! С диджеем и уникальной музыкой. Новости игрового мира, реклама - одно лишь радио может задержать в игре не менее чем на час игрового времени

5.Если найдете маркер, в календаре можно отмечать сколько дней вы провели в Зимней Хижине

6.Можно собирать еду и воду. Когда вода кончается надо найти чайник, чтобы топить снег и кипятить воду

7.Свечи, которые мы разжигаем для освещения и красоты в хижине сгорают в реальном времени, поэтому игроку придется находить их (они раскиданы по миру), как и находить спички, бумагу и прочее, чтобы разжигать огонь

8.В сарае можно найти фонарик, чтобы удобнее ходить в ночное время суток

9.Осторожно! Ночью - холоднее. Герой может замерзнуть, но для этого уже в следующем патче мы разместим в мир теплую одежду

10.В игре теперь есть карта, по которой можно ориентироваться. Ее надо только найти

11. Часть предметов сперва отсутствуют и их надо будет найти, чтобы оборудовать Хижину. Так, радио сперва было с самого начала, но теперь мы его спрятали и игроку надо будет его найти

12. Смена погоды. Не попадите в метель! Можете замерзнуть быстрее

13. В игре на второй день появляется медведь. Чтобы ему не попасться, необходимо переждать в Хижине. В будущем медведь будет появляться спонтанно. От него можно будет прятаться в туалетах

14. В игре есть керосиновые лампы, они дают яркое освещение и чтобы их зажечь, нужно искать не только спички, но и керосин

15. На третий игровой день игроку открывается новая локация. Вы можете исследовать лагерь пьяной компании, которая куда-то ретировалась, оставила после себя кучу лута, мусора, алкоголя и прочего.

16. Так же на третий день открывается возможность рыбачить. Мы сделали рыбалку выжидательной. Не ждите, что клюнет через 10 секунд, придется и подождать! Однако ваши труды будут возграждены: рыба очень хорошо утоляет голод. Главное не есть ее сырой - отравитесь

17. В почтовый ящик приходит первое письмо от таинственного незнакомца, который ищет Гэвина, ой, то есть Михалыча. Эту сюжетную линию мы обязательно раскроем в будущем ;-)

18. Кататься на санках. В итоге мы сделаем полноценный симулятор катания на санках. Игра в игре.

19.Собирать плакаты в русской стилистике (19 век, СССР, 90-ые, наше время), которые отражают самобытность нашей страны и эпохи каждого времени

20.Инвентарь. Необходимо следить за ним и грамотно подходить к собирательству.

В целом за 5 месяцев разработки мы сделали несколько обновлений и проект вырос с 15 минут геймплея до полноценных 2-ух часов. В нашей игре не надо никуда спешить. Приходите к нам в Зимнюю Хижину в гости для переосмысления и поиска новых смыслов. За уютом и атмосферой, за выживанием, но уютным, cozy. За расслаблением. Если вы словили паничку при прохождении Resident Evil Requiem от всех этих рек крови и оторванных конечностей, то наша игра вас приведет в порядок и настроит ваш баланс.

Работа над игрой продолжается! Цель: 5-7 часов геймплея уютного выживания. При желании (если спать реже) их можно будет спокойно растянуть на все 10-15 в будущем.

Что вас ожидает в будущем?

1. Крафт. Много крафта. Оборудовать и хижину и строить новые постройки, такие как скворечник и прочее

2. Кот. Тот самый легендарный кот, про которого мы писали :-) Главное его будет приручить. Он станет вашим другом.

3.Пещеры, заброшенные пионерские лагеря, бункеры, находки Второй Мировой Войны и многое другое!

В итоге Никита ожидал отвлечься от суеты на день-другой, но задержится в Хижине на долго, обретет новых друзей и посмотрит на жизнь под другим углом. Проект развивается и мы применяем идеи игроков. Возможно в игре будет что-то еще, что придумаете вы. И это еще одна фишка проекта: мы делаем его на ваших глазах и прислушиваясь к вам, именно поэтому сами не знаем до конца когда именно Никита преисполнится и уедет обратно домой. А потом, летом он вернется уже в новой игре "Летняя Хижина", но это уже совсем другая история ;-)

https://vkplay.ru/play/game/zimnjaja-hizhina-46125/