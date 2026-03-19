Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4 61 оценка

Внеплановое обновление "Зимней хижины"

Olkon Games

Мы решили не придерживаться строгого графика и подготовили для вас досрочный апдейт! Наша команда постаралась сделать ваше выживание еще более атмосферным. Вот что изменилось в игре прямо сейчас:

  • Талая вода: используйте жар от печи, чтобы растопить снег и получить бесценную воду
  • Радио: коротать вечера в пустоши станет веселее! Мы добавили механику настройки радио в лагере. Крутите ручку, ловите волну и слушайте эфир. Но сначала его придется найти и починить
  • Сюжетные правки: мы пересмотрели темп повествования. Теперь письмо приходит вечером второго дня. Наслаждайтесь спокойствием, пока оно есть
  • Хранение спичек: спички больше не занимают полинвентаря и теперь аккуратно складываются в стаки
  • Технические работы: провели оптимизацию и фикс багов. Мир стал работать плавнее, а вылетов стало меньше

Залетайте в "Зимнюю хижину" проверяйте обновления и делитесь впечатлениями!

SGate

Где трассировка пути?

2