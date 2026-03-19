Внеплановое обновление "Зимней хижины"

Мы решили не придерживаться строгого графика и подготовили для вас досрочный апдейт! Наша команда постаралась сделать ваше выживание еще более атмосферным. Вот что изменилось в игре прямо сейчас:

Талая вода: используйте жар от печи, чтобы растопить снег и получить бесценную воду

Радио: коротать вечера в пустоши станет веселее! Мы добавили механику настройки радио в лагере. Крутите ручку, ловите волну и слушайте эфир. Но сначала его придется найти и починить

Сюжетные правки: мы пересмотрели темп повествования. Теперь письмо приходит вечером второго дня. Наслаждайтесь спокойствием, пока оно есть

Хранение спичек: спички больше не занимают полинвентаря и теперь аккуратно складываются в стаки

Технические работы: провели оптимизацию и фикс багов. Мир стал работать плавнее, а вылетов стало меньше

