ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.5 24 оценки

Внутриигровые процессы: костер, готовка, оживление мира "Зимней хижины"

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Из нашей студии доносятся звуки кипящей работы над "Зимней хижиной", и мы спешим поделиться прогрессом.

Сейчас наша команда работает над:

  • Проработкой ключевых механик выживания. Мы оттачиваем то, с чем вы будете взаимодействовать:
    1) Розжиг и поддержание костра. Бросил веток — продлил горение. Просто? Звучит, да. Но чтобы это было сбалансировано, нужно учесть кучу нюансов.
    2) Готовка на огне. Без этого никуда в суровой зимней глуши.
  • Наполнением карты. Параллельно мы «оживляем» игровое пространство: добавляем объекты, детализируем ландшафт, чтобы мир был не просто красивым фоном, а настоящим местом, которое хочется исследовать.

P.S. Скрины, которыми мы делимся, – это не финальный результат, а промежуточные этапы нашей работы

14
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
AlexFoRestor

Ништяк

5
Merelone

The Long Dark мало на просторах?

2
Raphtallia

А зомби из заброшенный кибиток будут выползать по ночам?