Внутриигровые процессы: костер, готовка, оживление мира "Зимней хижины"

Из нашей студии доносятся звуки кипящей работы над "Зимней хижиной", и мы спешим поделиться прогрессом.

Сейчас наша команда работает над:

Проработкой ключевых механик выживания. Мы оттачиваем то, с чем вы будете взаимодействовать:

1) Розжиг и поддержание костра. Бросил веток — продлил горение. Просто? Звучит, да. Но чтобы это было сбалансировано, нужно учесть кучу нюансов.

2) Готовка на огне. Без этого никуда в суровой зимней глуши.

Наполнением карты. Параллельно мы «оживляем» игровое пространство: добавляем объекты, детализируем ландшафт, чтобы мир был не просто красивым фоном, а настоящим местом, которое хочется исследовать.

P.S. Скрины, которыми мы делимся, – это не финальный результат, а промежуточные этапы нашей работы