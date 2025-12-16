Загрузочные экраны в "Зимней хижине", которые переносят в сказку и отвлекают от дедлайнов!

Мы знаем, что многие ждут нашу игру, и очень стараемся выпустить ее к январским праздникам, чтобы вы смогли провести эти уютные дни в наших заснеженных мирах! Получится ли? Пока не уверены, но для этого буквально живем в офисе! Сейчас у нас в самом разгаре марафон "до ночи и до последней капли энергетика" – ребята пьют их уже вместо воды, не зря же говорят, что сон для слабаков.

И пока мы сверяем часы с дедлайнами, хотим поделиться с вами деталями, которые делают наш проект особенным. Сейчас активно работаем над загрузочными экранами!

Опыт с Храмом Зеленой Луны показал нам, что вам понравились загрузочные экраны, созданные нашим талантливым художником. Поэтому и для Зимней хижины мы снова доверили эту задачу ему! Эти загрузочные экраны похожи на живые акварельные рисунки, и нам кажется, что они получились невероятно атмосферными.

Так и тянет прогуляться по заснеженным лесам, правда? Какой вам больше всего по душе?

Зимняя хижина в VK Play