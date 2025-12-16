ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.6 36 оценок

Загрузочные экраны в "Зимней хижине", которые переносят в сказку и отвлекают от дедлайнов!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Мы знаем, что многие ждут нашу игру, и очень стараемся выпустить ее к январским праздникам, чтобы вы смогли провести эти уютные дни в наших заснеженных мирах! Получится ли? Пока не уверены, но для этого буквально живем в офисе! Сейчас у нас в самом разгаре марафон "до ночи и до последней капли энергетика" – ребята пьют их уже вместо воды, не зря же говорят, что сон для слабаков.

И пока мы сверяем часы с дедлайнами, хотим поделиться с вами деталями, которые делают наш проект особенным. Сейчас активно работаем над загрузочными экранами!

Опыт с Храмом Зеленой Луны показал нам, что вам понравились загрузочные экраны, созданные нашим талантливым художником. Поэтому и для Зимней хижины мы снова доверили эту задачу ему! Эти загрузочные экраны похожи на живые акварельные рисунки, и нам кажется, что они получились невероятно атмосферными.

Так и тянет прогуляться по заснеженным лесам, правда? Какой вам больше всего по душе?

Зимняя хижина в VK Play

Комментарии:  7
Огонь В ночи

Загрузочный экран правда из другой игры, но тоже красивый.

Olkon Games

Согласны, очень красивый

endg

Загрузочные экраны отвлекают от погружения в игру, начинаешь скучать и непроизвольно трогаешь пипирку

vertehwost
pandore

кто же любит загрузочные экраны...ага спасибо

ДаДжи

так кот попал в хижину или умер на улицу от холода?

Olkon Games

А это вы узнаете уже в самой игре, держим интригу

