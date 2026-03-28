Зимняя Хижина. Дневник разработки. Чачка пипсов

Мы продолжаем работать над игрой и спешим поделиться с вами новостями разработки.

Итак, новый патч уже на подходе. Как мы уже писали, работа над этой игрой строится немного не так, как ранние проекты студии Olkon Games, эту игру мы делаем на ваших глазах, поэтому она в самом начале своей разработки. Кто знает, сколько лет разработки впереди? А вдруг эта игра разрастется на 100+ часов? Поэтому мы в самом начале и тем интереснее вам об этом рассказывать.

Мы уже добавили новую пещеру для исследования, приходите и располагайтесь по удобнее На карте, которую вы найдете в одной из хижин, пещера уже отмечена. Там будут важные для сюжета находки в будущем, а пока счастливым обладателям раннего доступа можно прогуляться по пещере и просто кайфануть. Кстати! Принимаем заявки. Что написать на стене в пещере? Пишите ваши идеи, вдруг мы их возьмем в работу ;-)

Так же мы потихонечку заселяем мир разной живностью. Теперь помимо птиц в нашей игре есть косуля, птицы и летучие мыши.

Продолжаем наполнять мир своими брендами, так теперь вы сможете найти наши фирменные чипсы "Чапка пипсов" со вкусом зеленого жмыха.

Дооборудовали домик охотника, там теперь есть записка, которая продолжает раскрывать лор (мы в самом начале). Кресла качалки больше не являются стоковыми предметами, теперь их надо найти на карте, чтобы качаться у камина, слушать треск огня под теплым пледом и наслаждаться горячим чаем. В будущем кресла будут сломаны и нам нужно их будет починить на верстаке.

Так же мы пофиксили большое количество багов. Так, один из игроков написал в комментариях, что он не может выйти из хижины, так как лопату оставил на улице, а тропу ночью замело и он оказался заперт. Спасибо! Уже исправлено и на следующей неделе в патче это выкатим. Теперь в хижине будет всегда аварийная лопата

Изменений будет как всегда много, по мелочи даже писать не будем, там список из десятков пунктов.

p.s. Конечно же! Чуть не забыли. Теперь на санках вы можете скатиться ни один раз ,а как в нашем детстве - скатились, взяли санки и опять на горку :-D В будущем горки будет намного круче и сделаем полноценный симулятор. Игра в игре.