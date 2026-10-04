"Зимняя Хижина": дневник разработки с двумя новыми локациями

Тем временем мы вовсю продолжаем работать над Зимней Хижиной и стабильно раз в неделю выкатываем обновления. Игра становится больше, лучше и доработанней в буквальном смысле каждый день.
Мы прислушиваемся к обратной связи и как и было задумано по концепции проекта, внедряем все классные идеи наших игроков в жизнь!
В этом видео мы покажем вам две новые локации, а так же расскажем немного нарратива игры и часть задумки, которые раскрываются через локации.
Приятного просмотра!
Вы же понимаете, что несмотря на то, что вы нагадили целых 200 постов о вашей недоигре на пэгэ, она все равно остается нафиг никому не нужна?)
Так, я пожалуй поставлю оценку этому поделию. Вы знаете какую.
К