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Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
3.3 183 оценки

"Зимняя Хижина": дневник разработки с двумя новыми локациями

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Тем временем мы вовсю продолжаем работать над Зимней Хижиной и стабильно раз в неделю выкатываем обновления. Игра становится больше, лучше и доработанней в буквальном смысле каждый день.

Мы прислушиваемся к обратной связи и как и было задумано по концепции проекта, внедряем все классные идеи наших игроков в жизнь!

В этом видео мы покажем вам две новые локации, а так же расскажем немного нарратива игры и часть задумки, которые раскрываются через локации.

Приятного просмотра!

Обновления 14
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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Richard Batsbаk

Вы же понимаете, что несмотря на то, что вы нагадили целых 200 постов о вашей недоигре на пэгэ, она все равно остается нафиг никому не нужна?)

67
Дмитрий Бoровинский

Так, я пожалуй поставлю оценку этому поделию. Вы знаете какую.

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