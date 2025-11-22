ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.8 26 оценок

Зимняя хижина. Новости разработки

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Новости разработки.

Тем временем вовсю продолжается работа над нашим новым проектом "Зимняя хижина". Настроили смену времени суток таким образом: за 40 минут реального времени в игре полностью сменятся игровые сутки. Мы добавим часы в хижину, которые будут показывать время. А градусник повесим и внутри хижины и за окном, чтобы игрок видел температуру воздуха. Ну не любим мы миллионы индикаторов и подсказок на экране! Исторически в наших играх нет на экране лишнего шума, черточек, кружочков и прочего. Да, в этой игре индикаторы состояния персонажа пришлось вывести (см внизу), без этого никуда, всё же выживач.
Но остальное мы проработаем по-другому и добавим уникальности в игру в том числе таким вот образом.

И еще новости.

Мы решили сделать релиз в раннем доступе и пока только в VK Play. В Steam игра выйдет очень и очень не скоро. Мы выбрали вообще другую стратегию и сейчас о ней расскажем. Признаемся честно, нам нравится площадка и мы хотим плотнее с ней работать. Так же хоть игра и будет переведена полностью на английский, все же аудитория этой игры больше русскоязычная. Мы будем долго и упорно работать над проектом и идей у нас буквально сотни, однако нам не терпится выпустить игру в раннем доступе и мы честно и открыто расскажем игрокам, что мы планируем делать обновления раз в неделю и буквально на глазах игроков игра будет преобразовываться. Ориентировочно за пол года - год мы достигнем нужного нам результата. Так же мы заведем форму обратной связи, чтобы собирать пожелания и претворять их в жизнь. Это будет игра, которую мы будем делать совместно с вами, уважаемые игроки!

Изначально цена на игру будет символическая, 149 рублей. Но это не просто цена, это ваша поддержка студии и проекта. Мы будем выкладывать обновления постоянно и игра на ваших глазах будет круто улучшаться и развиваться. Примерно раз в месяц цена в пропорции с затраченными усилиями, будет подниматься для тех, кто не успел сразу приобрести игру за начальную цену.

Впереди много работы!
Мы продолжаем собирать обратную связь, мы очень ценим ваше мнение и прислушиваемся к предложениям.

Чтобы вы хотели увидеть в нашей игре? Какие механики добавить? Что вам нравится в играх жанра survival?

Комментарии:  13
Длинный ник чтобы не запо

Пошел скачивать в VK Play, а игры там нет.
Жду новостной пост о появлении игры в VK Play.

Начинать играть на стадии разработки очень интересно. Можно наблюдать как игра меняется.
Было бы круто, если "вы" разместите посхалки и секреты в места, куда без перемещения сквозь текстуры не попасть.

12
Olkon Games

Страница игры появится завтра или в понедельник :-)
Её можно будет добавить в список желаемого.
Сам релиз раннего доступа мы ОЧЕНЬ хотим сделать к Новогодним каникулам

5
DisciplinedKendric Olkon Games

Сам написал, сам ответил... Негоже пролетариату вмешиваться в процесс обсуждения шедевра, да? Кроме стадии насильственного запихивания продукта в рот.

вортигонт вортигонтович

Поставлю какашку или клоуна так навсякий

9
Длинный ник чтобы не запо

я тоже тебе поставил. Ну чтобы у тебя не закончились какашки и клоуны. Не благодари

8
Дроникс

Что это за срань?На турент ее кидайте может там кто заценит!

6
Мясо с майонезом

да очень антуражно,но прочитав про зимннюю хижину,хочется спросить,а летний туалет будет ?

5
вортигонт вортигонтович

Будет сам Олег сидящий на толчке внутри деревянной туалетной кабинке

5
Bait795 вортигонт вортигонтович
3
Andrey Wealson

Выглядит и звучит интересно. Думаю получится атмосферная игрушка)

4
ka4o4ek

Напомнило канал на ютабе "за версту", посматриваю иногда, нраица.

2
Arinis

Спасибо вам большое, что открыли для меня свою деятельность.

Иногда, когда хочется пощекотать нервы, я читаю про всяких маргиналов из Нижнего Интернета, но получается не так много интересного. Теперь я открыл для себя комменты под вашими новостями и постоянно угараю с постов про Олежу, с типа который *точно не наш сотрудник* и дефает каждый ваш пост и вашу с ним *точно не разыгранную* переписку и конечно общение с аудиторией в целом!

Пишите побольше, это суперугарно! На игры можете забить в принципе, просто выкладывайте булшоты, желательно каждый день!

2
Gorthlaur

Такой кал убогий из бесплатных ассетов

1
