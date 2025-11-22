Зимняя хижина. Новости разработки

Новости разработки.

Тем временем вовсю продолжается работа над нашим новым проектом "Зимняя хижина". Настроили смену времени суток таким образом: за 40 минут реального времени в игре полностью сменятся игровые сутки. Мы добавим часы в хижину, которые будут показывать время. А градусник повесим и внутри хижины и за окном, чтобы игрок видел температуру воздуха. Ну не любим мы миллионы индикаторов и подсказок на экране! Исторически в наших играх нет на экране лишнего шума, черточек, кружочков и прочего. Да, в этой игре индикаторы состояния персонажа пришлось вывести (см внизу), без этого никуда, всё же выживач.

Но остальное мы проработаем по-другому и добавим уникальности в игру в том числе таким вот образом.

И еще новости.

Мы решили сделать релиз в раннем доступе и пока только в VK Play. В Steam игра выйдет очень и очень не скоро. Мы выбрали вообще другую стратегию и сейчас о ней расскажем. Признаемся честно, нам нравится площадка и мы хотим плотнее с ней работать. Так же хоть игра и будет переведена полностью на английский, все же аудитория этой игры больше русскоязычная. Мы будем долго и упорно работать над проектом и идей у нас буквально сотни, однако нам не терпится выпустить игру в раннем доступе и мы честно и открыто расскажем игрокам, что мы планируем делать обновления раз в неделю и буквально на глазах игроков игра будет преобразовываться. Ориентировочно за пол года - год мы достигнем нужного нам результата. Так же мы заведем форму обратной связи, чтобы собирать пожелания и претворять их в жизнь. Это будет игра, которую мы будем делать совместно с вами, уважаемые игроки!

Изначально цена на игру будет символическая, 149 рублей. Но это не просто цена, это ваша поддержка студии и проекта. Мы будем выкладывать обновления постоянно и игра на ваших глазах будет круто улучшаться и развиваться. Примерно раз в месяц цена в пропорции с затраченными усилиями, будет подниматься для тех, кто не успел сразу приобрести игру за начальную цену.

Впереди много работы!

Мы продолжаем собирать обратную связь, мы очень ценим ваше мнение и прислушиваемся к предложениям.

Чтобы вы хотели увидеть в нашей игре? Какие механики добавить? Что вам нравится в играх жанра survival?