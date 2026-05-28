Зимняя Хижина: новые события и локации

Тем временем работа над игрой кипит во всю. Как уже писали ранее, в Зимней Хижине будет очень много случайных событий. Все описывать конечно же не будем, но вот одно из них просто напрашивается :-)

Оно достаточно редкое и далеко не все игроки его увидят. Прилет НЛО. Вы должны буквально привлечь внимание этих ребят своими действиями в мире. Какими? Ну, все рассказывать мы точно не будем. Хотя мы часто пишем про разработку игры и многое показываем, тем не менее игроков ждет много нового и интересного, о чем мы не пишем, но есть в игре. НЛО - частые гости над Жигулевскими Горами (Действие игры в той же вселенной, что и "Храм Зеленой Луны")

Итак, в Хижине герой пробудет 7 игровых дней (прямо как чувак в Postal 2 :-D

Дни буквально можно отмечать в календаре (если найдете маркер, конечно). Эти 7 дней (игровые сутки 72 минуты реального времени) игра плавно нас вводит в атмосферу зимнего леса:

Разведение огня

Готовка еды

Ловля рыбы

Катание на санках

Катание на коньках

Приручение кота (или нет, ваш выбор)

Поиск ресурсов

Поиск редких находок и плакатов (уже есть полка для коллекции)

Поиск теплой одежды, для утепления (чтобы комфортнее играть, иначе придется все время отогреваться у костра)

Крафт предметов для обустройства хижины

Поиск редких предметов с помощью металлоискателя

Через 7 игровых дней игра спросит нас: Хотите остаться или уехать обратно в город? Игрок выбирает сам. Он может уехать и пройти игру (увидеть титры из 4-ех участников команды) либо остаться и перейти в бесконечный режим. Однако, даже перейдя в бесконечный режим, мы сделаем возможность увидеть заветные титры с командой из 4-ех человек, нужно просто вернутся к киоску с бабкой и прыгнуть в свою Ниву (проход откроется), если конечно там колеса не снимут к этому времени. Да-да, рандомно и такое событие может произойти.

Мы хотим наполнять этот бесконечный режим контентом до тех пор, пока нам это будет интересно и пока не переключимся на другой проект. Мы создадим по-настоящему живой мир в игре.

Сейчас мы работаем над новыми локациями: пещерой и лагерем. Для нашего замысла остается еще одна локация, которую создадим уже в июне. Карта получилась очень большой, нам предстоит создать компас, чтобы игроку было проще ориентироваться.

Работаем!