Зимняя Хижина: новые события и локации

Всем привет!
Тем временем работа над игрой кипит во всю. Как уже писали ранее, в Зимней Хижине будет очень много случайных событий. Все описывать конечно же не будем, но вот одно из них просто напрашивается :-)
Оно достаточно редкое и далеко не все игроки его увидят. Прилет НЛО. Вы должны буквально привлечь внимание этих ребят своими действиями в мире. Какими? Ну, все рассказывать мы точно не будем. Хотя мы часто пишем про разработку игры и многое показываем, тем не менее игроков ждет много нового и интересного, о чем мы не пишем, но есть в игре. НЛО - частые гости над Жигулевскими Горами (Действие игры в той же вселенной, что и "Храм Зеленой Луны")
Итак, в Хижине герой пробудет 7 игровых дней (прямо как чувак в Postal 2 :-D
Дни буквально можно отмечать в календаре (если найдете маркер, конечно). Эти 7 дней (игровые сутки 72 минуты реального времени) игра плавно нас вводит в атмосферу зимнего леса:
- Разведение огня
- Готовка еды
- Ловля рыбы
- Катание на санках
- Катание на коньках
- Приручение кота (или нет, ваш выбор)
- Поиск ресурсов
- Поиск редких находок и плакатов (уже есть полка для коллекции)
- Поиск теплой одежды, для утепления (чтобы комфортнее играть, иначе придется все время отогреваться у костра)
- Крафт предметов для обустройства хижины
- Поиск редких предметов с помощью металлоискателя
Через 7 игровых дней игра спросит нас: Хотите остаться или уехать обратно в город? Игрок выбирает сам. Он может уехать и пройти игру (увидеть титры из 4-ех участников команды) либо остаться и перейти в бесконечный режим. Однако, даже перейдя в бесконечный режим, мы сделаем возможность увидеть заветные титры с командой из 4-ех человек, нужно просто вернутся к киоску с бабкой и прыгнуть в свою Ниву (проход откроется), если конечно там колеса не снимут к этому времени. Да-да, рандомно и такое событие может произойти.
Мы хотим наполнять этот бесконечный режим контентом до тех пор, пока нам это будет интересно и пока не переключимся на другой проект. Мы создадим по-настоящему живой мир в игре.
Сейчас мы работаем над новыми локациями: пещерой и лагерем. Для нашего замысла остается еще одна локация, которую создадим уже в июне. Карта получилась очень большой, нам предстоит создать компас, чтобы игроку было проще ориентироваться.
Работаем!
Вот теперь вы раскрыли концепцию игры и стало еще интереснее
по мне, намечается что то очень крутое
Кузов автобуса не может появится в лесу (ну никак), тем более в таком состоянии (появиться кузов может на обочинах, в гаражах, в радиусе 1 км от дороги в траве. В лесу автобус может появится в состоянии был на ходу "30 лет стояла техника" но её пригнали в лес чтобы скрыть например "преступление"). Шапка пластиковая? только распакованная из магазина игрушек? "(игровые сутки 72 минуты реального времени)" - почему такое время короткое *минимум 4 часа надо*? НЛО - вы реально это рассказали? Это должен быть сюрприз, о котором должны игроки посты писать. Про остальное комментировать не буду (ранее уже обговаривалось).