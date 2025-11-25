"Зимняя хижина" откроется для игроков раньше времени: Olkon Games запускает экспериментальное открытое развитие

Студия Olkon Games объявила о запуске страницы проекта «Зимняя хижина» в VK Play — но это не обычный анонс. Команда начинает смелый эксперимент: впервые игра будет создаваться не за закрытыми дверями, а буквально на глазах у игроков, которые смогут стать настоящими со-разработчиками.
Ранее студия работала иначе: проекты вроде «Храма Зелёной Луны» или «Liber» создавались годами в тишине, а затем представлялись в готовом виде. Теперь подход меняется радикально. «Зимняя хижина» выходит в ранний доступ, и каждый желающий сможет повлиять на её развитие своими комментариями, идеями и предложениями. Разработчики обещают внимательно изучать обратную связь и прямо внедрять её в игру — это будет совместное творчество студии и сообщества.
Запуск раннего доступа намечен на новогодние каникулы. После праздничных салютов игроки смогут заглянуть в уютную, ещё только формирующуюся снежную хижину и начать совместный путь вместе с командой. Обновления будут выходить почти каждую неделю — разработчики планируют активно улучшать визуал, механику и контент, чтобы довести игру до идеала в течение года.
Стартовая цена будет символической — 149 рублей. Это способ поддержать команду на старте, а также шанс получить игру по самой выгодной стоимости: по мере наполнения проекта её цена будет расти.
На странице уже опубликованы сырые, неполированные скриншоты — Olkon Games намеренно не скрывает процесс разработки. Меняться будет не только игра, но и сама страница проекта, отражая эволюцию «Зимней хижины» в реальном времени.
Эксперимент обещает стать вдохновляющим вызовом для студии. Разработчики призывают игроков присоединиться и вместе создать новую зимнюю сказку.
Нам безумно интересен этот эксперимент. Создавать игру в открытую, плечом к плечу с комьюнити — это новый и очень вдохновляющий вызов для всей нашей студии.
Мы можем подарить Вам статую бессильной злобы :-)
Давайте посмотрим на это так: вы не просто платите за игру, вы инвестируете в её развитие. 149 рублей – это топливо для нашей команды, чтобы мы могли делать еженедельные обновления, добавлять новый контент и прислушиваться к вашим пожеланиям. А то, что вы участвуете в создании игры своими идеями – бесценно!
Почему вы думаете, что это плохой эксперимент?
При всем желании UE5 не выдаст наш любимый Сан-Андреас. Классная игра, кстати
