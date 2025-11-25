ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.5 31 оценка

"Зимняя хижина" откроется для игроков раньше времени: Olkon Games запускает экспериментальное открытое развитие

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Студия Olkon Games объявила о запуске страницы проекта «Зимняя хижина» в VK Play — но это не обычный анонс. Команда начинает смелый эксперимент: впервые игра будет создаваться не за закрытыми дверями, а буквально на глазах у игроков, которые смогут стать настоящими со-разработчиками.

Ранее студия работала иначе: проекты вроде «Храма Зелёной Луны» или «Liber» создавались годами в тишине, а затем представлялись в готовом виде. Теперь подход меняется радикально. «Зимняя хижина» выходит в ранний доступ, и каждый желающий сможет повлиять на её развитие своими комментариями, идеями и предложениями. Разработчики обещают внимательно изучать обратную связь и прямо внедрять её в игру — это будет совместное творчество студии и сообщества.

Запуск раннего доступа намечен на новогодние каникулы. После праздничных салютов игроки смогут заглянуть в уютную, ещё только формирующуюся снежную хижину и начать совместный путь вместе с командой. Обновления будут выходить почти каждую неделю — разработчики планируют активно улучшать визуал, механику и контент, чтобы довести игру до идеала в течение года.

Стартовая цена будет символической — 149 рублей. Это способ поддержать команду на старте, а также шанс получить игру по самой выгодной стоимости: по мере наполнения проекта её цена будет расти.

На странице уже опубликованы сырые, неполированные скриншоты — Olkon Games намеренно не скрывает процесс разработки. Меняться будет не только игра, но и сама страница проекта, отражая эволюцию «Зимней хижины» в реальном времени.

Эксперимент обещает стать вдохновляющим вызовом для студии. Разработчики призывают игроков присоединиться и вместе создать новую зимнюю сказку.

Нам безумно интересен этот эксперимент. Создавать игру в открытую, плечом к плечу с комьюнити — это новый и очень вдохновляющий вызов для всей нашей студии.
17
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Dart_Zero

Модерация ПГ, выпишите разрабам "хлама зелёной куйни" пермач, пожалуйста

10
Olkon Games

Мы можем подарить Вам статую бессильной злобы :-)

DezkQ

Всё что нужно знать про муфлон гамез

6
Neko-Aheron

Ну так, чего ты хотел от недоразрабов треша под видом игр )) Вон новые способы заработка выдумывают)))

1
DezkQ Neko-Aheron

Хотел видеть старых разрабов в РФ, сноубол, никита, нивал, Elemental Games, вот это вот всё, а не этот выпердыш.

1
Olkon Games DezkQ

Вы так обиделись, что мы нассали Вам в лицо за то, что вы куями нас обложили? Учитесь мужественно и стойко принимать мочу.., ой то есть ответку. Право же.

2
ratte88
Создавать игру в открытую, плечом к плечу с комьюнити

Игру создаём мы, платим за неё мы, а деньги получаем не мы...

3
Dart_Zero

Тактика Тодда Говарда

Olkon Games

Давайте посмотрим на это так: вы не просто платите за игру, вы инвестируете в её развитие. 149 рублей – это топливо для нашей команды, чтобы мы могли делать еженедельные обновления, добавлять новый контент и прислушиваться к вашим пожеланиям. А то, что вы участвуете в создании игры своими идеями – бесценно!

5
ratte88 Dart_Zero

Теперь мы может сказать, что у нас появилась своя русская бесезда.

1
BigusDickus

готовьтесь. счас эти черти всю ленту плейграунда заспамят.

3
Neko-Aheron

Ну так работают скамеры )))

вортигонт вортигонтович

плохой эксперимент можете не продолжать даже, лонг дарк не переплюнуть вам

2
Olkon Games

Почему вы думаете, что это плохой эксперимент?

2
JustA_NiceGuy

Могли бы хоть графон нормальный сделать, а не из San Andreas...

2
Olkon Games

При всем желании UE5 не выдаст наш любимый Сан-Андреас. Классная игра, кстати

1
вортигонт вортигонтович Olkon Games

Текстуркиз 2010 на юните

Ded Chelyabinsk

«Конфетки, конфетки – какой аромат! Дядюшка Сладкая Доля просто маг! Он уходит, уходит в свой домик в снегах! Где фонарики светят, и горит очаг! Хе хе! Ха хо! Хи хи хи ха ха хо!»