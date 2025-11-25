"Зимняя хижина" откроется для игроков раньше времени: Olkon Games запускает экспериментальное открытое развитие

Студия Olkon Games объявила о запуске страницы проекта «Зимняя хижина» в VK Play — но это не обычный анонс. Команда начинает смелый эксперимент: впервые игра будет создаваться не за закрытыми дверями, а буквально на глазах у игроков, которые смогут стать настоящими со-разработчиками.

Ранее студия работала иначе: проекты вроде «Храма Зелёной Луны» или «Liber» создавались годами в тишине, а затем представлялись в готовом виде. Теперь подход меняется радикально. «Зимняя хижина» выходит в ранний доступ, и каждый желающий сможет повлиять на её развитие своими комментариями, идеями и предложениями. Разработчики обещают внимательно изучать обратную связь и прямо внедрять её в игру — это будет совместное творчество студии и сообщества.

Запуск раннего доступа намечен на новогодние каникулы. После праздничных салютов игроки смогут заглянуть в уютную, ещё только формирующуюся снежную хижину и начать совместный путь вместе с командой. Обновления будут выходить почти каждую неделю — разработчики планируют активно улучшать визуал, механику и контент, чтобы довести игру до идеала в течение года.

Стартовая цена будет символической — 149 рублей. Это способ поддержать команду на старте, а также шанс получить игру по самой выгодной стоимости: по мере наполнения проекта её цена будет расти.

На странице уже опубликованы сырые, неполированные скриншоты — Olkon Games намеренно не скрывает процесс разработки. Меняться будет не только игра, но и сама страница проекта, отражая эволюцию «Зимней хижины» в реальном времени.

Эксперимент обещает стать вдохновляющим вызовом для студии. Разработчики призывают игроков присоединиться и вместе создать новую зимнюю сказку.

Нам безумно интересен этот эксперимент. Создавать игру в открытую, плечом к плечу с комьюнити — это новый и очень вдохновляющий вызов для всей нашей студии.